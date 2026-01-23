米国がWHOからの正式な脱退を完了した/Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

（CNN）米保健福祉省は22日、米国が世界保健機関（WHO）からの脱退を完了したと発表した。トランプ大統領の長年の目標が達成されたことになる。

​​トランプ氏は1期目の任期中にWHOからの脱退を試み、2期目の初日に大統領令で脱退を通告した。法律により、米国はWHOに対し脱退の1年前に通知を行い、脱退前には未払いの分担金を全額支払わなければならない。

米国はWHOに対し依然として約2億6000万ドル（約412億円）の分担金支払いを義務づけられているが、法律専門家は米国が支払いに応じる可能性は低く、WHOにはほとんど手段がないと指摘している。

CNNはWHOにコメントを求めている。

「法的に言えば極めて明白だが、米国は未払いの財政的義務を履行しない限り、WHOから正式に脱退することはできない」と、ジョージタウン大学の国際保健法と公衆衛生の専門家であるローレンス・ゴスティン博士は述べた。「しかし、WHOには米国に分担金の支払いを強制する権限はない」

米国が支払いを済ませるまで脱退できないとする決議をWHOが可決する可能性もあるが、いずれにせよトランプ氏が脱退する公算が大きい状況では、WHOがこれ以上の緊張を生むリスクを取ることはおそらくないだろうと、ゴスティン氏は述べた。

米保健福祉省は22日、WHOへの米国政府による資金援助をすべて停止し、WHOに配属または派遣されていた職員と請負業者全員を召還したと発表した。また、米国はWHOが主催する委員会、指導部、統治機構、技術作業部会への公式参加を停止したと述べた。

しかし保健福祉省は引き続き協力する可能性も残している。来年のインフルエンザワクチンの成分を決定するため、WHO主導で開催される次回の会議に米国が参加するかどうかを問う質問に対し、同省は、その件に関する協議はまだ継続中だと述べた。

22日の記者会見で、政府高官は米国が「我が国の価値と資金、そして投入した人員に見合うだけの見返りを得ていない」と指摘。その上で、WHOについて「米国民を保護するという我が国の利益に反する行動をとってきた」との認識を示した。

保健福祉省はWHOに対し、新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）における失敗と米国政府が見なしている内容について一度も認めていないと批判。具体的には、WHOが世界的な公衆衛生上の緊急事態の宣言を遅らせたことで、各国の重要な対応が数週間にわたって先延ばしとなり、ウイルスの蔓延（まんえん）を許したと指摘した。

保健福祉省は報道発表で「この間WHO指導部は中国の対応に同調し、これを称賛していた。初期の報告不足や情報の隠蔽（いんぺい）、人から人への感染確認の遅れといった証拠があったにもかかわらずだ」と主張した。

「今回の措置（WHO脱退）は、我が国の保健政策がもはや責任を負わない外国の官僚によって制約されなくなることを意味する」（保健福祉省当局者）

米政権はまた、WHO脱退後も米国が引き続き世界の保健医療のリーダーであり続けると主張した。

新たな戦略の詳細はまだ公表されていないが、当局者によると米国は各国との協定、非政府組織（NGO）や宗教団体との協力を通じて、感染症の監視とデータ共有における他国との協力を継続するという。

この取り組みは、米疾病対策センター（CDC）のグローバル保健センターが主導するとみられている。