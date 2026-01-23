俳優の小泉今日子（59）が“同級生”と笑顔で写る最新ショットが公開され、反響を呼んでいる。

これまでにもフジテレビ系のドラマ『最後から二番目の恋』シリーズで共演した、歌手の森口博子（57）のブログに度々登場し、話題になっていた小泉。

2025年5月12日に更新されたブログでは「今週もやって参りました。恒例の女子会」と、俳優の渡辺真起子（57）を含む3人で女子会を満喫するオフショットがアップされ、話題になっていた。

小泉今日子、“同級生”と笑顔で写る最新ショットを公開

2026年1月22日には、歌手の早見優（59）がInstagramを更新。「今日子ちゃんと同い年だと知って、44年越しに一気に親近感。同級生トークに心がポカポカした1日」と、1966年に生まれたアーティストが集うライブ「ROOTS66-NEW BEGINNING 60」の記者会見で共演した小泉との笑顔の2ショットを披露した。

この投稿にファンから「美人でスタイル抜群のお二人」「貴重なショットをありがとうございます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）