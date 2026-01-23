【「ズートピア2」雑貨】 発売中

スケーターは、ディズニー・アニメーション映画の最新作「ズートピア2」のアートを使用した新作ランチグッズおよびテーブルウェアを、スケーター公式オンラインショップおよび全国の雑貨店にて2025年12月より順次発売している。

アイテムは「ジュディ」や「ニック」はもちろん、最新作「ズートピア2」で活躍する個性豊かなキャラクターたちが描かれた持ち運びに便利な保冷バッグから、家庭で使えるメラミン食器、保存容器まで幅広くラインナップしている。

ラインナップ・商品概要

販売場所：スケーター公式オンラインショップ、全国のファンシーショップ、雑貨店など

丸型ランチボックス2段

価格：1,320円

サイズ：106×117×90mm（奥行×幅×高さ）

容量：500ml（上段230ml／下段270ml）

品質表示：フタ・本体・フォーク／ポリプロピレン、中ブタ／EVA樹脂

丸いフォルムが特徴的な2段弁当箱。コンビニの丸型おにぎりがそのまま入るサイズ感で、食べ終わった後は1段にコンパクトに収納できる。樹脂製のミニフォークが付属しており、内蓋に収納できるため持ち運びにも便利。

シールボックス 500ml 2個セット

価格：1,100円

サイズ：178×119×55mm（幅×奥行×高さ）（1個あたり）

容量：500ml ×2個

品質表示：ポリプロピレン

弁当箱としても保存容器としても活躍するフードコンテナ。エアーバルブ付きなので、フタをしたまま電子レンジ加熱が可能だ。

ジョイント式保存容器 3個セット

価格：1,210円

サイズ：91×66mm（直径×高さ）（1個あたり）

容量：240ml×3個

品質表示：ポリプロピレン

サイズ違いの3つの容器を連結して持ち運べる便利な保存容器。「ゲイリー」や「ボゴ」など、容器ごとに異なるキャラクターがデザインされており、小分け容器としてだけでなく小物入れとしても楽しめる。

不織布保冷ランチトートバッグ

価格：1,650円

サイズ：265×120×270mm（幅×奥行×高さ）

品質表示：不織布、ポリプロピレン、アルミ蒸着フィルム

内側にアルミ蒸着フィルムを使用した、保冷・保温効果のあるランチバッグ。「ズートピア2」の象徴的なアートが大きくデザインされ、マチが広いためお弁当箱とボトルを一緒に入れることができる。

キルティング生地ランチバッグ

価格：2,200円

サイズ：300×120×200mm（幅×奥行×高さ）（持ち手含まず）

品質表示：ポリエステル、綿

肌触りの良いキルティング生地を使用したトートバッグ。「ニック」のワッペンがアクセントになっており、サブバッグとしても使いやすいサイズ感となっている。

アクリルコップ

価格：858円

サイズ：81×90mm（直径×高さ）

容量：280ml

品質表示：メタクリル樹脂（耐熱温度100度）

アクリル樹脂製のコップ。ガラスのような美しさと、軽くて割れにくい扱いやすさを兼ね備え、食洗機にも対応している。

メラミンタンブラー

価格：748円

サイズ：87×90mm（直径×高さ）

容量：270ml

品質表示：メラミン樹脂

熱に強く丈夫なメラミン樹脂製のタンブラー。内側には鮮やかなカラーリングが施されている。

メラミンプレート

価格：660円

サイズ：直径約20cm

品質表示：メラミン樹脂

軽くて割れにくいメラミン製のプレート。直径約20cmの使いやすいサイズで多用途に活躍する。

竹箸（21cm）

価格：715円

サイズ：長さ21cm

品質表示：天然竹、ウレタン塗装

使いやすい21cmサイズの竹製箸。箸先には滑り止め加工が施されており、豆や麺類なども掴みやすい仕様。

