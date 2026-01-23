＜第98回アカデミー賞＞ノミネート発表 『罪人たち』史上最多 ティモシー・シャラメが記録更新、『国宝』も候補入り
米映画賞の最高峰、第98回アカデミー賞のノミネートが、日本時間1月22日夜に発表された。最多ノミネートはライアン・クーグラー監督とマイケル・B・ジョーダンがタッグを組んだ『罪人たち』。『国宝』はメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた。
【動画】YouTubeで生中継されたノミネート発表の様子
最多16ノミネートに輝いたのは、『ブラックパンサー』のライアン･クーグラーが監督を務めるサバイバルホラー『罪人たち』。1932年のアメリカ南部、ブルース発祥の地とされるミシシッピ・デルタを舞台に、一攫千金の夢を賭けた商売を計画するも、思わぬ敵に直面することになる双子の兄弟の物語を描く。16ノミネートはオスカー史上最高の快挙。ポール・トーマス・アンダーソン監督とレオナルド・ディカプリオがタッグを組んだ『ワン・バトル・アフター・アナザー』が13ノミネートでこれに続く。
また『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のティモシー・シャラメは、主演男優賞のほか、プロデューサーを務めていることから作品賞にもノミネートされた。『君の名前で僕を呼んで』と『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』に続く3度の演技部門ノミネートとなり、30歳と26日で作品賞と演技賞に同時ノミネートされるのは、最年少記録。
李日成監督の『国宝』は、期待がかかっていた国際長編映画賞にはノミネートされなかったものの、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞に候補入りを果たした。同賞にはドウェイン・ジョンソンが伝説のプロレスラーに扮する『スマッシング・マシーン』で、日本出身のカズ・ヒロもノミネートされている。
第98回アカデミー賞授賞式は、日本時間3月16日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催。司会は昨年に続きコナン・オブラインが務める。日本では、同日20時よりWOWOWオンデマンドで字幕版が配信される。
第97回アカデミー賞の主なノミネートは以下の通り。
■作品賞
『ブゴニア』
『F1（R）／エフワン』
『フランケンシュタイン』
『ハムネット』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『シークレット・エージェント』
『センチメンタル・バリュー』
『罪人たち』
『トレイン・ドリームズ』
■監督賞
クロエ・ジャオ 『ハムネット』
ジョシュ・サフディ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
ポール・トーマス・アンダーソン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ヨアキム・トリアー 『センチメンタル・バリュー』
ライアン・クーグラー 『罪人たち』
■主演男優賞
ティモシー・シャラメ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
レオナルド・ディカプリオ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
イーサン・ホーク 『Blue Moon（原題）』
マイケル・B・ジョーダン 『罪人たち』
ワグナー・モウラ 『シークレット・エージェント』
■主演女優賞
ジェシー・バックリー 『ハムネット』
ローズ・バーン 『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』
ケイト・ハドソン 『Song Sung Blue』
レナーテ・レインスヴェ 『センチメンタル・バリュー』
エマ・ストーン 『ブゴニア』
■助演男優賞
ベニチオ・デル・トロ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ジェイコブ・エロルディ 『フランケンシュタイン』
デルロイ・リンドー 『罪人たち』
ショーン・ペン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ステラン・スカルスガルド 『センチメンタル・バリュー』
■助演女優賞
エル・ファニング 『センチメンタル・バリュー』
インガ・イブスドッター・リレアース 『センチメンタル・バリュー』
エイミー・マディガン 『WEAPONS／ウェポンズ』
ウンミ・モサク 『罪人たち』
テヤナ・テイラー 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■脚本賞
ロバート・カプロウ 『Blue Moon（原題）』
ジャファール・パナヒ（協力ナディル・サイヴァル、シャドメア・ラスティン、メフディ・マフムディアン）『シンプル・アクシデント／偶然』
ロナルド・ブロンスタイン、ジョシュ・サフディ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
エスキル・フォクト、ヨアキム・トリアー 『センチメンタル・バリュー』
ライアン・クーグラー 『罪人たち』
■脚色賞
ウィル・トレイシー 『ブゴニア』
ギレルモ・デル・トロ 『フランケンシュタイン』
クロエ・ジャオ、マギー・オファーレル 『ハムネット』
ポール・トーマス・アンダーソン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
クリント・ベントリー、グレッグ・クウェダー 『トレイン・ドリームス』
■国際長編映画賞
『シークレット・エージェント』（ブラジル）
『シンプル・アクシデント／偶然』（フランス）
『センチメンタル・バリュー』（ノルウェー）
『Sirāt（原題）』（スペイン）
『The Voice of Hind Rajab（原題）』（チュニジア）
■長編アニメーション賞
『Arco（原題）』
『星つなぎのエリオ』
『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』
『Little Amelie or the Character of Rain（原題）』
『ズートピア2』
■メイクアップ＆ヘアスタイリング賞
『フランケンシュタイン』
『国宝』
『罪人たち』
『スマッシング・マシーン』
『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』
【動画】YouTubeで生中継されたノミネート発表の様子
最多16ノミネートに輝いたのは、『ブラックパンサー』のライアン･クーグラーが監督を務めるサバイバルホラー『罪人たち』。1932年のアメリカ南部、ブルース発祥の地とされるミシシッピ・デルタを舞台に、一攫千金の夢を賭けた商売を計画するも、思わぬ敵に直面することになる双子の兄弟の物語を描く。16ノミネートはオスカー史上最高の快挙。ポール・トーマス・アンダーソン監督とレオナルド・ディカプリオがタッグを組んだ『ワン・バトル・アフター・アナザー』が13ノミネートでこれに続く。
李日成監督の『国宝』は、期待がかかっていた国際長編映画賞にはノミネートされなかったものの、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞に候補入りを果たした。同賞にはドウェイン・ジョンソンが伝説のプロレスラーに扮する『スマッシング・マシーン』で、日本出身のカズ・ヒロもノミネートされている。
第98回アカデミー賞授賞式は、日本時間3月16日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催。司会は昨年に続きコナン・オブラインが務める。日本では、同日20時よりWOWOWオンデマンドで字幕版が配信される。
第97回アカデミー賞の主なノミネートは以下の通り。
■作品賞
『ブゴニア』
『F1（R）／エフワン』
『フランケンシュタイン』
『ハムネット』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『シークレット・エージェント』
『センチメンタル・バリュー』
『罪人たち』
『トレイン・ドリームズ』
■監督賞
クロエ・ジャオ 『ハムネット』
ジョシュ・サフディ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
ポール・トーマス・アンダーソン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ヨアキム・トリアー 『センチメンタル・バリュー』
ライアン・クーグラー 『罪人たち』
■主演男優賞
ティモシー・シャラメ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
レオナルド・ディカプリオ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
イーサン・ホーク 『Blue Moon（原題）』
マイケル・B・ジョーダン 『罪人たち』
ワグナー・モウラ 『シークレット・エージェント』
■主演女優賞
ジェシー・バックリー 『ハムネット』
ローズ・バーン 『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』
ケイト・ハドソン 『Song Sung Blue』
レナーテ・レインスヴェ 『センチメンタル・バリュー』
エマ・ストーン 『ブゴニア』
■助演男優賞
ベニチオ・デル・トロ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ジェイコブ・エロルディ 『フランケンシュタイン』
デルロイ・リンドー 『罪人たち』
ショーン・ペン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ステラン・スカルスガルド 『センチメンタル・バリュー』
■助演女優賞
エル・ファニング 『センチメンタル・バリュー』
インガ・イブスドッター・リレアース 『センチメンタル・バリュー』
エイミー・マディガン 『WEAPONS／ウェポンズ』
ウンミ・モサク 『罪人たち』
テヤナ・テイラー 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■脚本賞
ロバート・カプロウ 『Blue Moon（原題）』
ジャファール・パナヒ（協力ナディル・サイヴァル、シャドメア・ラスティン、メフディ・マフムディアン）『シンプル・アクシデント／偶然』
ロナルド・ブロンスタイン、ジョシュ・サフディ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
エスキル・フォクト、ヨアキム・トリアー 『センチメンタル・バリュー』
ライアン・クーグラー 『罪人たち』
■脚色賞
ウィル・トレイシー 『ブゴニア』
ギレルモ・デル・トロ 『フランケンシュタイン』
クロエ・ジャオ、マギー・オファーレル 『ハムネット』
ポール・トーマス・アンダーソン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
クリント・ベントリー、グレッグ・クウェダー 『トレイン・ドリームス』
■国際長編映画賞
『シークレット・エージェント』（ブラジル）
『シンプル・アクシデント／偶然』（フランス）
『センチメンタル・バリュー』（ノルウェー）
『Sirāt（原題）』（スペイン）
『The Voice of Hind Rajab（原題）』（チュニジア）
■長編アニメーション賞
『Arco（原題）』
『星つなぎのエリオ』
『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』
『Little Amelie or the Character of Rain（原題）』
『ズートピア2』
■メイクアップ＆ヘアスタイリング賞
『フランケンシュタイン』
『国宝』
『罪人たち』
『スマッシング・マシーン』
『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』