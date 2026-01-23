三浦知良の母・由子さん「カズのお陰で、応援のためにいろいろな場所に行ける」

J3福島ユナイテッドFCのFW三浦知良（カズ、58）が、頼もしい援軍からエールを送られた。

静岡市に住む母・由子さん（82）が1月22日、静岡・御前崎でのキャンプを訪れ、初の練習試合として行われた静岡産大戦を観戦。5年ぶりにJリーグに挑戦する息子を激励した。

福島での実践デビューを、多くのサポーター、ファンが見守った。普段は「本当に、いつまでやるのかしら」と冗談交じりに話す由子さんも、初めて福島のカズを観戦。「40年以上も子どもの試合を見ていられるのだから、幸せよ」と笑顔で話した。

昨年までのJFLアトレチコ鈴鹿時代は、長男・泰年氏もチームにいたことで兄弟そろって応援できたが「今度は違うチームだから大変」と由子さん。それでも「カズのお陰で、応援のためにいろいろな場所に行ける。福島は（鈴鹿に比べて）遠いけれど、試合は見に行くわ」とうれしそうに話す母に「寒いから心配したけれど、元気そうでよかった」とカズの笑顔だった。

この日の対戦相手、静岡産大からもエールを送られた。総監督を務める成嶋徹氏（65）は静岡・城内FCの先輩で、1976年度の高校選手権準優勝した静岡学園のドリブラー。「憧れの人だし（城内FCのエースナンバー）背番号14の先輩だから。もちろん、話もしたよ」とうれしそうに言った。

同大のコーチチューターを務める元日本代表MFで元ジュビロ磐田監督の内山篤氏（66）も旧知の仲。「ブラジル時代に日本リーグのこととか聞いてきたカズが、今も現役。すごいとしか言えないし、頭が下がる。ハグして、激励したよ」と、まぶしそうに話した。

多くの人のエールを受けて挑む5年ぶりのJリーグ。激励の声がカズの背中を押す。（荻島弘一/ Hirokazu Ogishima）