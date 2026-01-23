銀座コージーコーナーに、サンリオキャラクターとのコラボスイーツが登場！

「ハローキティのアップルケーキ」と「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」が期間限定で販売されます☆

銀座コージーコーナー「ハローキティのアップルケーキ／＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」

発売日：2026年2月16日（月）〜3月15日（日）頃

予約受付開始日：2026年1月23日（金）

販売店舗：全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

銀座コージーコーナーと、世代を超えて愛されているサンリオキャラクターズのコラボレーションにより誕生した「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」

2025年8月の発売時には、SNSなどで「かわいすぎる！」「ときめきまくった！」など人気を博したケーキが、桜の花をあしらい、パステルカラーでデザインした春らしさ満載のボックスで再登場します。

さらに新たに「ハローキティ」をイメージしたおひとりさまサイズのプチデコレーション「ハローキティのアップルケーキ」がラインナップ。

りんごの爽やかな風味とチーズのすっきりとした味わいをバランスよく仕立てられています☆

新発売：ハローキティのアップルケーキ

価格：777円（税込）

販売期間：2026年2月16日（月）〜3月15日（日）頃

「ハローキティ」をイメージした、おひとりさまサイズのケーキ。

アップル風味のスポンジでアップルダイス入りのチーズ風味クリームが挟んであります。

お顔に使用されているのは、「ハローキティ」の好きな食べものである、”ママが作ったアップルパイ”をイメージしたアップルカスタードクリーム。

りんごの爽やかな風味とチーズのスッキリとした後味がバランスのよいケーキです。

再登場：＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）

価格：3,564円税込）

詰め合わせ内容：

写真上段：・ポムポムプリン：プリン風味クリームとキャラメルホイップクリームのロールケーキ・リトルツインスターズ：ソーダ風味ゼリー＆ピーチゼリー・ポチャッコ：練乳クリームとキャラメルクリームのココアタルト写真中段：・クロミ：ブルーベリー風味グラサージュとブルーベリークリームのココアタルト・マイメロディ：ストロベリー風味グラサージュと練乳クリームのタルト・けろけろけろっぴ：練乳ホイップクリームとメロン風味グラサージュのケーキ写真下段：・ハンギョドン：ソーダ風味ホイップクリームのケーキ・ハローキティ：アップルカスタードクリームのタルト・シナモロール：ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

ネット予約受付期間：2026年1月23日（金）10:00 〜3月10日（火）

お渡し期間：2026年2月16日（月）〜3月15日（日）

※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。詳しくはネット予約サイトで確認ください

※ネット予約は一部の店舗のみの実施です

※ネット予約対象メニューは「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」のみです

世代を超えて愛されている【サンリオキャラクターズ】とコラボしたプチケーキがデザインを変えて再び登場！

それぞれのキャラクターをイメージして、アップルカスタードクリームのタルトや、プリン風味のロールケーキに仕上げられています。

どのプチケーキもかわいらしく、思わず笑顔になってしまいそう☆

専用ボックスにも銀座コージーコーナーの制服やパティシエ姿の「サンリオキャラクターズ」が描かれています。

おなじみのキャラクターに癒されながら、楽しいひとときを過ごせるスイーツです☆

「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレット付き

「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」を購入された方には、限定デザインのリーフレットをプレゼント。

キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介した「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレットがもらえます。

「サンリオキャラクターズ」をイメージした、ひなまつりのお祝い、ホワイトデーや春の贈りものにもぴったりなケーキ。

銀座コージーコーナーにて2026年2月16日より順次販売が開始される「ハローキティのアップルケーキ」と「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」の紹介でした☆

※品切れの場合があります

※店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ハローキティのアップルケーキ」も！銀座コージーコーナー「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション」 appeared first on Dtimes.