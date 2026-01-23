フランスのエマニュエル・マクロン大統領が、スイスで開かれた世界経済フォーラム（WEF・ダボス会議）で着用したサングラスが、ソーシャルメディア（SNS）で話題を集めている。ドナルド・トランプ米大統領の揶揄にもかかわらず、そのサングラスを製造した企業は予想外の特需に沸いている。

マクロン大統領は20日（現地時間）、ダボス会議での演説で、濃色のサングラスを着けたまま演壇に立った。演説では「世界各地で帝国主義的野心が強まりつつある」と述べ、トランプ大統領を批判した。この場面はオンラインで急速に拡散した。マクロン大統領は演説の途中でサングラスを外し、充血した右目を見せながら、「お見苦しい点はご容赦ください」と語った。エリゼ宮は、右目の毛細血管が破れて光に敏感になっているため、保護の目的でサングラスを着用したと説明した。

◇トランプ氏「いったい何があったんだ」

今回のダボス会議期間中、各国首脳を揶揄してきたトランプ大統領は、マクロン大統領のサングラスにも言及した。演説でマクロン大統領を念頭に、「昨日、素敵なサングラスをかけているのを見たが、いったい何があったんだ」と述べた。さらに「強がっているように見えた」と皮肉った。これは、公然と自身を批判したマクロン大統領に対する不快感を示した発言と受け止められている。

◇「トップガン」連想のミーム拡散…サングラスは注文殺到

その後、インターネット上では、マクロン大統領の姿が映画『トップガン』の主人公トム・クルーズを連想させるとする投稿が相次いだ。「ダボスでの決闘」と題したミームには、マクロン大統領とトランプ大統領が飛行服姿で互いをにらみ合う場面が盛り込まれた。

マクロン大統領が着用したサングラスは、フランスの高級アイウェアブランド、アンリ・ジュリアンの「パシフィック S01」モデルだ。販売価格は659ユーロ（約12万円）程度。アンリ・ジュリアンは22日、公式サイトで「パシフィックモデルがマクロン大統領の着用後、大きな注目を集め、オンライン購入サイトに異例のアクセスと注文が寄せられている」と明らかにした。

さらに「すべての顧客に安定的で安全なアクセスを確保するため、当該モデルを購入できる専用の公式ページを一時的に開設した」と案内した。現在、アンリ・ジュリアンの公式サイトにアクセスすると、当該モデルの購入ページに直接つながり、製品写真とともにマクロン大統領の着用写真も掲載されている。

◇株価まで急騰…「明確な『サプライズ効果』」

アンリ・ジュリアンを傘下に持つイタリアのアイウェア企業、アイビジョン・テックのステファノ・フルキル最高経営責任者（CEO）はロイター通信に対し、話題になっているサングラスは自身が2024年にマクロン大統領に贈った製品だと明らかにした。この影響で、アイビジョン・テックの株価は22日、ミラノ証券取引所で約28％急騰し、一時は取引が停止される場面もあった。

フルキルCEOは「これは間違いなく株価に『サプライズ効果』をもたらした」と語った。今回の株価急騰により、アイビジョン・テックの時価総額は約350万ユーロ増加したと伝えられている。