一夜限りのペアリング！国分グループ本社「KWVワイン会」
国分グループ本社は、2月2日の「南アフリカワインの日」を記念し、南アフリカワインNo.1ブランド「KWV」を堪能する一夜限りのワイン会を、2026年2月2日(月)に東京・南青山のレストラン「W AOYAMA -The Cellar ＆ Grill-」にて開催します。
南アフリカで最初のワインが造られた歴史的な日に、KWVのワインと特別な料理のペアリングを楽しむこのイベント。
ただワインを味わうだけでなく、その歴史や魅力を深く知ることができる、特別な一夜の体験を楽しめます。
国分グループ本社「KWVワイン会」
開催日：2026年2月2日(月)
時間：受付開始 18:45 ／ 開宴 19:00 (終了予定 21:30) ※完全入替制
会場：W AOYAMA -The Cellar ＆ Grill- (東京都港区南青山5丁目8-5 B1F)
会費：11,000円(税込) ※着席ディナー
定員：36名(先着順)
申込方法：PEATIXにて受付
このイベントは、南アフリカワインの認知度拡大と友好関係の構築を目的に制定された記念日を祝う特別なディナー会です。
主役となるのは、南アフリカワインの輸入洋酒数量ランキングでNo.1の実績を誇るブランド「KWV」。
当日は、KWVの多彩なラインナップと、それぞれの個性を引き立てる料理のマリアージュが提供されます。
一夜限りのスペシャルペアリング
イベントでは、前菜からメイン、食後酒に至るまで、計算し尽くされたペアリングコースが用意されています。
同じ品種でありながら異なる表情を見せる飲み比べや、ファインワインと和牛の共演など、この日しか味わえない構成となっています。
【当日のメニューとワイン】
ラボリー スパークリング・ブリュット × アオリイカのカルパッチョ
瓶内二次発酵シャンパーニュ方式で造られた泡と酸が、アオリイカの繊細な旨みを切り取り、軽やかにスタートを飾ります。
クラシック・コレクション シュナン・ブラン × マッシュルームとモッツァレラのサラダ
南アフリカを代表する品種シュナン・ブランの果実味と酸が、きのこの香りとチーズのコクをつなぎます。
カセドラル・セラー シャルドネ × ラムのケフタ ヨーグルトミントソース
樽のニュアンスとスパイス感が、ラム肉料理のエキゾチックな風味を引き上げます。
クラシック・コレクション ピノタージュ ／ カセドラル・セラー ピノタージュ × 伊達鶏のピトゥ
南アフリカ独自の品種ピノタージュを2種類飲み比べ。焦がし玉ねぎソースを添えた伊達鶏とともに、品種の持つ幅広さを体感します。
メントーズ オーケストラ × 和牛イチボのロースト
クライマックスは、KWVのファインワインが持つ重厚さと、赤身肉の旨みが静かに重なり合います。
食後には「KWV ブランデー12年」も提供され、ワイン、料理、そして南アフリカの歴史に浸る贅沢な時間を締めくくります。
2月2日「南アフリカワインの日」の由来
南アフリカワインの歴史は古く、今から367年前の1659年2月2日に遡ります。
当時の初代東インド会社代表、ヤン・ファン・リーベックの日誌に「ケープのブドウから最初のワインが本日無事に造られました」と記されていることから、この日が記念日として認定されました。
長い歴史を持つ南アフリカワインの魅力を知り、その味わいを祝うのに、これ以上ふさわしい日はありません。
参加申し込みと案内
参加申し込みは、チケット販売サイトPEATIXにて受け付けています。
定員は36名の先着順となっているため、早めの申し込みが推奨されます。
当日のドレスコードはスマートカジュアルとなっており、肩肘張らずに参加できるのも魅力です。
なお、ワインの香りを最大限に楽しむため、香水などの使用は控えるよう配慮が求められています。
お申し込みページ(PEATIX)：
https://kwvwineparty20260202.peatix.com
グラスから広がる南アフリカの歴史とテロワール。
記念すべき日に、極上のワイン体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。
国分グループ本社「KWVワイン会」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 一夜限りのペアリング！国分グループ本社「KWVワイン会」 appeared first on Dtimes.