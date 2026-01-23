近年のスマホは大画面化が進んだことでボディが肥大し、かつてのガラケーのおよそ2倍となる、200グラムオーバーの製品も珍しくなくなってしまいました。全体としては大画面のニーズが多いのは百も承知ですが、画面は小さくても構わないので、かつてのガラケーのように軽快に使えるスマホが欲しい人も少なくないのではないでしょうか。

【画像】「iPhone mini」にそっくりすぎるが、気になる使い勝手は…？ 時代に逆行する『小型スマホ』をじっくり見てみる

今回紹介するP-UP World「Mode1 Pocket」は、そんな昨今における巨大化というスマホ市場のトレンドに背を向けた、片手にすっぽり収まるボディサイズを特徴とする国産の小型スマホです。実売価格も3万5200円からとリーズナブルなこの製品、実際の使い勝手はどうなのか、実機を購入してチェックしてみました。



「Mode1 Pocket（MD-07P）」。実売価格は3万5200円から。今回紹介するホワイトモデルのほかにブラックモデルもあります（筆者撮影、以下同）

文字通り「手のひらにすっぽり収まる」スマホ

本製品の何よりの特徴は、本体がコンパクトなことです。手のひらにすっぽり、という表現はよく見掛けますが、本製品においてそれは決して誇張した表現ではなく、実際に片手で覆い隠すこともできてしまいます。握ると背面で指と指が届いてしまうほど小柄で、ポケットの中に入れても邪魔になりません。

かつてはこれに近いサイズのスマホがいくつか存在しましたが、本製品は当時のスマホと違ってホームボタンもなく、正面のほぼ全てがスクリーンになっているため、小柄なボディの割に画面サイズは5.3型と大きめです。

さすがに昨今の大画面スマホに慣れていると小さい印象は否めませんが「コンパクトなボディ」と「画面サイズの大きさ」という相反する2つの要素が、よいバランスで融合しています。

「iPhone mini」とそっくり、ガラケーライクな「懐かし機能」も

重量も約152グラムと、近年は200グラムに達することも多い現行のスマホと比べて圧倒的に軽く、長時間持っていても手の負担になりません。スマホに限らずポケットに入れる荷物をなるべく減らして身軽さを重視している人にはベストマッチでしょう。

ところで本製品のこうした特徴は、iPhoneでかつて小型版としてラインナップされていた「iPhone 13 mini」などと概ね同等で、見た目もそっくりです。実際に横に並べてみると、どちらがどちらなのか区別がつかないほどです。iPhone 13 miniは後継モデルのないまま終息し現在に至っていますが、行き場のないそれらのニーズを拾いに来たのが本製品と考えれば、これらの仕様にも納得がいきます。

ガラケー時代を思い出す「充電時に点灯」機能も搭載

さて本製品は、iPhoneにない付加価値も目白押しです。

例えばメモリカードによる容量拡張に対応するほか、昨今のスマホでは省かれつつあるイヤホンジャックも搭載しているため、ワイヤレスのイヤホンは性に合わないという人にも適しています。このほかストラップホールが本体側に用意されていることを、魅力に感じる人もいるでしょう。

さらにユニークなのが、かつてのガラケーでは当たり前だった、充電時に点灯するLEDを備えていることです。

現行のスマホは画面を点灯させないと、充電のステータスを判別できない製品がほとんどですが、本製品であれば画面が消灯した状態であっても、画面上部のLEDを用いて、充電中であることを教えてくれます。ガラケーを長く使っていた人からすると「そうそう、これだよ！」となること請け合いです。

認証機能も同梱品も充実、の一方で……

また生体認証として、指紋認証と顔認証の両方に対応するのも特徴です。顔認証はマスクをしている場合はどうしても反応が遅くなるほか、エラーが出ることも多々あります。本製品はiPadなどで採用されているのと似た電源ボタン一体型の指紋センサーを搭載しているため、指紋認証と顔認証、どちらもスムーズに使い分けることができます。

こうした付加価値を備えつつ、背面にはワイヤレス充電を搭載するのも強みです。Qi準拠ということでマグネットによる位置合わせには対応しませんが、市販のプレートを取り付ければMagSafe対応の充電器への吸着も可能になりますので、iPhoneなどと充電器を共用することもできます。

パッケージには充電ケーブルのほか、軟質タイプの保護ケース、さらに画面保護のシートも付属しますので、改めて買い足す必要もありません。まさにカユイところに手が届く仕様です。

「メインスマホ」としては不満に感じる機能も

と、ひととおりの機能を取り揃える一方で、実売3万円台半ばという価格からもわかるように、Mode1 Pocketはあらゆる機能が盛り込まれたハイエンドモデルという位置づけのスマホではありません。何が欠けているのかを見ていきましょう。

「画質」でも「バッテリー」でもない、特に致命的な「非搭載」機能は……？

まずはカメラ。超広角や望遠には対応せず、標準＋近接撮影用のマクロという構成で、画素数についても現行の普及価格帯のスマホと比べてもやや見劣りします。

撮影が主な目的のひとつであれば、あまりおすすめはできません。その一方、細かい文字を見るためのルーペとして使えるマクロレンズは、特に高齢のユーザにとっては、重宝する可能性があります。

バッテリーの持ちも、必ずしもよくありません。動画のストリーミング再生では、バッテリー切れでシャットダウンするまで9時間44分と、10時間を下回りました。同一条件で比較したGoogle Pixel 10 Pro XLはバッテリーが54％も残っていたので、容量は約半分ということになります。実利用でこれほど急速なペースで減ることはないにせよ、現行のスマホでもバッテリーがすぐ切れて困っている人にとっては、要注意と言えるポイントです。

パフォーマンスについても、ミドルクラスとハイエンドの中間程度のポジションであるGoogle Pixel 10 Pro XLとベンチマークで比較すると、スコアはおおむね3分の1程度。普段使いには問題ありませんが、ゲームのように高い処理性能を要求される用途には向きません。また身近なところでは、再起動にかなりの時間を要したりと、パフォーマンスの低さが顔を覗かせることもしばしばです。

さらに、メインのスマホとして使おうとした場合に欠かせない機能のうち、非搭載なのが「おサイフケータイ」、要はタッチ決済機能です。本製品で電子マネーを使おうとした場合は、バーコード決済などに頼らざるを得ません。タッチ決済が必須の人には少々辛い仕様です。個人的には背面のワイヤレス充電を省いてでも、こちらには対応してほしかったというのが本音です。

「1台目」のスマホとしてはあり……？

しばらく本製品をメイン機として使ってみましたが、一通りの機能を備えており、また現行のスマホでは失われつつあるカードスロットやイヤホンジャックといった機能も備えるなど見どころはありますが、おサイフケータイに非対応だったり、カメラが非力だったりと、本製品だけで日常のすべてをこなすのは難しいというのが、筆者の率直な印象です。

もっともこれとは別にもう1台、おサイフケータイが使えてカメラも充実したスマホがバッグの中に入っていて、普段使いに対応するスマホを探しているのであれば、小型で持ちやすく機動力のある本製品は、またとない存在でしょう。これまでスマホを所有したことがなく、多くの機能を求めないユーザにも、1台目のスマホとしてマッチする可能性は高そうです。

といったわけで、「かなりユーザを選ぶ製品」というのが実際に使ってみた上での結論になりますが、なにせこのサイズで一通りの機能が揃った端末というのは、探してもほとんど候補がありません。それゆえ実売3万円台という価格も含めて、ハマる人にはハマるはず。どこかピンと来たポイントがあれば、次回の買い替えのひとつの選択肢として、検討してみてはいかがでしょうか。

（山口 真弘）