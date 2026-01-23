政府は23日、外国人政策に関する新たな基本方針を決定しました。在留管理の強化や外国人犯罪への対応強化の方針を盛り込む一方、外国人による土地取得規制には踏み込みませんでした。

新たな基本方針では、在留管理について、永住許可の審査の厳格化や、日本国籍を取得して帰化をする際の要件の厳格化を盛り込みました。帰化については現在、外国人が日本国籍を取得するために必要な居住期間は5年以上とされていますが、永住許可の取得条件である原則10年以上に揃える方向で検討するとしています。

また、オーバーツーリズム対策など、外国人との共生に向けた政策を行う財源確保のため、外国人に発給するビザの発行手数料を引き上げます。現在の3000円程度から、来年度に1万5000円程度になる見通しです。

さらに、強制送還の対象とする外国人の犯罪について、拡大する方向で検討することも盛り込まれました。

一方、政府は外国人による土地取得の規制については、国際約束などとの整合性を検討する必要があるため、今回の基本方針では踏み込みませんでした。今後、外国人によるマンションの取引が価格の高騰につながっている実態が明らかになれば、必要な対応策を検討するとしています。

また、持ち主のいない離島の国有財産化や、所有者がいる離島であっても、安全保障上、必要な場合は、取引などのルール化も検討するということです。

関係閣僚会議で木原稔官房長官は、「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対して、国民の皆様が感じている不安や不公平感に対処すること、外国人の方々にも社会の一員として責任ある行動をとっていただき、国民、外国人の双方が安心、安全に生活する社会の実現を目指すこと等の基本的な考え方を提示した」と述べました。