契約未更改のまま越年となっていたソフトバンク・周東佑京外野手（２９）が２２日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約交渉に臨み、新たに５年契約を結び総額２０億円プラス出来高でサインした。３年目までは固定で以降は変動となる。昨季年俸の１．１億円から大幅増となった。（金額は推定）

順当にいけば今季中に国内ＦＡ権を取得する見込み。「５年後は３５（歳）なので（生涯ホークスか）分からないけど」と笑い飛ばしつつも、大型契約については「５年（の契約を）いただいたので５年間しっかり働くというところ。複数年だけど余裕は持ちたくない。特に契約が始まる１年目は大事と思っている」と力を込めた。

昨季は４月に死球を受けて右腓骨を骨折するアクシデントもあり９６試合出場にとどまったが、３５盗塁で３年連続盗塁王を獲得。また、２年連続でベストナイン、ゴールデングラブ賞にも輝き、さらに選手会長としてチームのリーグ２連覇と５年ぶり日本一に大きく貢献した。

「（スタメンで）試合に出始めた一昨年から怪我で抜けるのが毎年続いている。今季は全試合、全イニング出るというのを念頭に置いてやっていきたい」

そして３月のＷＢＣには２大会連続で出場する。「前回は１打席だけで三振だった。今回はもっと打席に立って前に飛ばせるように」と意気込んだ。