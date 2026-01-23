無料フェス『FREEDOM NAGOYA 2026』第1弾出演アーティスト発表 HEY-SMITH、KUZIRA、PEDRO、ねぐせ。
5月16日、17日に愛知・名古屋大高緑地特設ステージで開催される、東海地区最大級の入場無料ロックフェスティバル『FREEDOM NAGOYA 2026』の第1弾出演アーティストとして、HEY-SMITH、KUZIRA、PEDRO、ねぐせ。の4組の出演が発表された。
【写真】『FREEDOM NAGOYA 2026』第1弾出演アーティストのHEY-SMITH、KUZIRA、PEDRO、ねぐせ。
『FREEDOM NAGOYA』は、2010年に名古屋港ガーデン埠頭つどいの広場で初開催。東海地区最大級の無料ロックフェスティバルとして、19年には10周年を迎え、2日間で過去最多となる6万人以上を動員した。11年から19年までは名古屋大高緑地で開催されていた。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、20年は開催を断念。21年から23年まではAichi Sky Expoに会場を移して開催されたが、15周年を迎えた24年には再び名古屋大高緑地に会場を戻し、約6万5000人を動員。「新しいFREEDOM NAGOYA」を掲げた昨年は、2日間で過去最大となる約7万人以上を動員した。
現在、「1ドリンク付き限定ラバーバンド」のオフィシャル先行受付がスタートしている。このラバーバンドを着用した参加者には、関連公演（後日情報解禁）の入場時に500円のキャッシュバック特典が用意されている。
【写真】『FREEDOM NAGOYA 2026』第1弾出演アーティストのHEY-SMITH、KUZIRA、PEDRO、ねぐせ。
『FREEDOM NAGOYA』は、2010年に名古屋港ガーデン埠頭つどいの広場で初開催。東海地区最大級の無料ロックフェスティバルとして、19年には10周年を迎え、2日間で過去最多となる6万人以上を動員した。11年から19年までは名古屋大高緑地で開催されていた。
現在、「1ドリンク付き限定ラバーバンド」のオフィシャル先行受付がスタートしている。このラバーバンドを着用した参加者には、関連公演（後日情報解禁）の入場時に500円のキャッシュバック特典が用意されている。