ÃæÉôÆüËÜ¥³¡¼¥Ò¡¼¾¦¹©ÁÈ¹ç ²ÁÃÍÁÏÂ¤¤È¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤ËÃíÎÏ

¡¡ÃæÉôÆüËÜ¥³¡¼¥Ò¡¼¾¦¹©ÁÈ¹ç¡Ê±öß·¾´µ¬Íý»öÄ¹¡§ÉÙ»Î¥³¡¼¥Ò¡¼¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï1·î8Æü¡¢¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¡ÖÎáÏÂ8Ç¯ ¿·Ç¯²ì»ì¸ò´¿²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ÁÈ¹ç°÷¡¢´ØÏ¢ÃÄÂÎ¡¢»¿½õ²ñ°÷¤Ê¤ÉÌó160¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢À¹²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç±öß·Íý»öÄ¹¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤½¡¢ÁÈ¹ç¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÜÇ¯¡¢ÅöÁÈ¹ç¤Ç¤Ï²ÁÃÍÁÏÂ¤¤È¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¹â²Á³Ê»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë²Á³Ê¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤«¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£»¿½õ²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢¿·À½ÉÊ¤äµ»½Ñ¾Ò²ð¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¶È³¦Æâ³°¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤â°ú¤Â³¤¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÉÐ½Ë¼¤Ç¤ÏÁ´ÆüËÜ¥³¡¼¥Ò¡¼¶¨²ñ¡¦¼ÆÅÄÍµ²ñÄ¹¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¥³¡¼¥Ò¡¼¾¦¹©ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤ÎÁÏÎ©60¼þÇ¯¼°Åµ¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¤¸õÊÑÆ°Åù¤Ç¶ì¤·¤¤À¸»º¼Ô¤Î¾õ¶·¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸»º¼Ô¤Î¿´¤ÈÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Î¿´¤ò¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢10·î1Æü¤Î¡Ö¹ñºÝ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÉôÆüËÜ¥³¡¼¥Ò¡¼¾¦¹©ÁÈ¹ç¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤â4·î¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¸¡Äê1µé¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¡¢6·î¤Ë»¿½õ¡¦¶¨»¿²ñ°÷¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ß¥ËÅ¸¼¨²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£