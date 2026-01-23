¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥â¥³¥â¥³¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
1·î22Æü¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤Î¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ä¥ó¥°¡×¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
¸öÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢Æü´Ú¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¹ñ¤òË¬¤ì¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì³¹¤Ç¥Ð¥¹¥¥ó¥°¡ÊÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¡Ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¿·³µÇ°¤Î²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥§¥ó¥¸¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î½Ð±é²ó¤¬23Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö´Ú¹ñ¡¢¤³¤Î»þ¤¢¤ì²¿·î¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ã¤±¡¼¡¢¡¢¡¢ 11·îËö¡©¤È¤«¡©¡© ¤â¤¦Àã¹ß¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ö¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¡¢¸¤¤âÊâ¤±¤ÐËÀ¤ËÅö¤¿¤ë¤¯¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ä¥ó¥°¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é5Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡ª¡ª¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö´Ú¹ñ¥µ¥à¥¤¥Ã¥½¥è¡¼¡×¤È´Ú¹ñ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥â¥³¥â¥³¤È¤·¤¿ÁÇºà¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤È¥Ü¥¢¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ä¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥¢¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ä¥ó¥°¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñÂÚºßÃæ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ö¡¼¥Ä¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿Ãå¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ã¡×¡ÖºÙ¤¤¡ª¤®¤ã¤ë¤¤¡ªºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºòÇ¯25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸öÅÄ¡£¸½ºß¤Ï¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤È¶¦¤Ë»ê¶Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤ë¡ØKODA KUMI Dinner Show 2025-2026¡ÖLove¡õSongs¡×¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢¼¡²ó¸ø±é¤Ï2·î1Æü¤Ë¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§¸öÅÄÐÔÌ¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê