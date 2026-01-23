「１つのステージが終わる」33歳のブラジル代表MFが今季限りでのマンU退団を電撃発表「永遠に記憶され、尊敬され続けると確信した時、別れを告げる」
１月23日、マンチェスター・ユナイテッドのカゼミーロが自身の公式Xを更新。今季限りでクラブを退団すると電撃的に発表した。
2022年にレアル・マドリーから加入して以来、チームの主力として活躍してきたカゼミーロは、今シーズン限りでユナイテッドとの契約満了を迎える。現行契約には１年間の延長オプションが付随していたが、行使しない形となった。
豊富な経験に裏打ちされたプレーと抜群のリーダーシップを披露してきた33歳のブラジル代表MFは「１つのステージが終わる時を知る。永遠に記憶され、尊敬され続けると確信した時、別れを告げる」と発信し、こう続けている。
「このバッジと我々の目標のために、全力を尽くす４か月。マンチェスター・ユナイテッドと素晴らしいサポーターたちへの、永遠の敬意と愛情を込めて。永遠のレッドデビル」
クラブを去るその時まで全力で戦い抜くと誓った。
在籍中はカラバオカップとFAカップの優勝に貢献するなど、確かな存在感を放ってきたカゼミーロ。クラブも感謝の意を示し、「数々のタイトルを勝ち取ってきた彼に、赤いユニホームを着て尽くしてくれたことに感謝するとともに、クラブでの時間を共に最高の形で締めくくれることを願っている」とコメントした。
【動画】退団発表のカゼミーロ、ユナイテッドで過ごした思い出の日々
