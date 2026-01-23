「１つのステージが終わる」33歳のブラジル代表MFが今季限りでのマンU退団を電撃発表「永遠に記憶され、尊敬され続けると確信した時、別れを告げる」

「１つのステージが終わる」33歳のブラジル代表MFが今季限りでのマンU退団を電撃発表「永遠に記憶され、尊敬され続けると確信した時、別れを告げる」