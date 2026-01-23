お笑いタレント、近影？ ショットに心配の声「えええ！大丈夫？どなんした？」「すごく心配です…」
お笑いタレントで画家でもあるジミー大西さんは1月23日、自身のInstagramを更新。体調が悪そうな姿を公開しました。
【写真】ジミー大西の近影？
コメントでは、「これは間違いなく寒い」「どうしたんですか？」「えええ！大丈夫？どなんした？」「大丈夫ですか！？すごく心配です…」「ジミーちゃん、熱あるん？」「風邪ですか？大丈夫ですか！」「ジミーちゃん唇の色が..！！！」と、心配の声が多く寄せられました。
一方で、「消費期限去年 暑い時のやん」「てか、エクレア期限切れだよ」との指摘も。写真は過去のものなのでしょうか。
「風邪ですか？大丈夫ですか！」「寒い」とだけつづり、写真を1枚載せている大西さん。大きな袋に入ったローソンの氷2袋と、袋に入ったエクレアなどを顔に当てて自撮りをする姿です。ユーモラスな雰囲気がありつつも、どこか不安を感じさせる1枚となっています。
13日には面白写真を本記事執筆時点で、大西さんからさらなる情報発信はありません。13日には大きな蛇を体と顔に巻き付けるユニークな姿を披露して話題を集めており、今回ももしかしたらネタの可能性があるのかもしれません。今後を注視したいですね。
