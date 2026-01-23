【図形クイズ】円は全部で何個ある？ 図形に惑わされず1分以内に見つけよう！
重なり合う図形の中から、特定の形だけを見抜く「図形認識クイズ」！
「円」がいくつあるかを数えてみましょう。シンプルな図形ですが、ほかの形が混ざることで意外と目が迷ってしまうかもしれません。
ヒント：四角形に惑わされず、きれいな「丸い線」がどこにあるかに注目してみてくださいね！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
図形を整理して数えると、次のようになります。
・外側の円：1つ
・内側の円：1つ
・（中央にあるのは四角形：1つ）
合計すると、円は全部で 2つになります。
このように複数の図形が組み合わさっている問題では、必要な情報だけを抽出する「選択的注意」を働かせることが正解を導き出すコツです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「円」がいくつあるかを数えてみましょう。シンプルな図形ですが、ほかの形が混ざることで意外と目が迷ってしまうかもしれません。
問題：円は何個ある？図の中をじっくり見て、描かれている「円」の数だけを数えてみましょう。
ヒント：四角形に惑わされず、きれいな「丸い線」がどこにあるかに注目してみてくださいね！
↓
↓
↓
↓
↓
正解：2つ正解は「2つ」でした。
▼解説
図形を整理して数えると、次のようになります。
・外側の円：1つ
・内側の円：1つ
・（中央にあるのは四角形：1つ）
合計すると、円は全部で 2つになります。
このように複数の図形が組み合わさっている問題では、必要な情報だけを抽出する「選択的注意」を働かせることが正解を導き出すコツです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)