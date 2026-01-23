重なり合う図形の中から「円」だけを正確に見つけ出す、集中力と観察力が試されるクイズです。四角形も描かれているため、うっかり見間違えないように注意が必要しましょう！

重なり合う図形の中から、特定の形だけを見抜く「図形認識クイズ」！

「円」がいくつあるかを数えてみましょう。シンプルな図形ですが、ほかの形が混ざることで意外と目が迷ってしまうかもしれません。

問題：円は何個ある？

図の中をじっくり見て、描かれている「円」の数だけを数えてみましょう。

ヒント：四角形に惑わされず、きれいな「丸い線」がどこにあるかに注目してみてくださいね！

答えを見る






正解：2つ

正解は「2つ」でした。

▼解説
図形を整理して数えると、次のようになります。

・外側の円：1つ
・内側の円：1つ
・（中央にあるのは四角形：1つ）

合計すると、円は全部で 2つになります。

このように複数の図形が組み合わさっている問題では、必要な情報だけを抽出する「選択的注意」を働かせることが正解を導き出すコツです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)