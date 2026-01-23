ブリヂストンスポーツは、雨・汗に強く素手感覚のフィット感を追求したゴルフグローブ「TOUR GLOVE（ツアー グローブ）」（GL2602）を、2月11日に発売する。

「TOUR GLOVE」は、株式会社クラレと共同開発の人工皮革クラリーノ（R）〈ソフリナ（R）−μ〉を使用し、柔軟加工に時間をかけることで柔らかい風合いを追求すると共に、手のひらに接する生地裏面の加工処理によって手入れ感の向上を追求しています。厳しい気象条件下においても高いグリップ性能と繊細なフィーリングを求めるツアープロが要望する高いグリップ性能とフィット感を維持しています。

また、右手用（GL2603）もラインアップしています。

当社はゴルフにおける様々な”接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けてまいります。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月11日（水）

ブリヂストンスポーツ＝https://sports.bridgestone