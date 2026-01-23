矢野経済研究所は、キャラクターに関する消費者アンケート調査を実施し、好きなキャラクターの有無や性別・年齢別の割合、好きなキャラクターの印象、好きになった理由などの実態を分析した。ここでは、一部の結果を公表する。その結果、「好きなキャラクターがいる」と回答した割合は、男性・女性ともに「15〜19歳」（男性：72.9％、女性：75.1％）が最も高い結果になった。

昨年11月に全国在住の15歳から69歳までの男女5230名（男性：2667名、女性：2563名）に対し、好きなキャラクター（キャラクター単体）の有無について尋ねたところ（単数回答）、「好きなキャラクターがいる」と回答した割合は58.6％となった。

また、性別でみると、男性は57.2％、女性は60.0％であった。さらに、性別・年齢別でみると、男性と女性のどちらも「15〜19歳」が「好きなキャラクターがいる」と回答した割合が最も高かった。

自身の好きなキャラクター1位が、矢野経済研究所が抽出した98のキャラクターIP（キャラクターおよびキャラクターに紐づく作品・シリーズ、名称、ロゴ、デザインなどの知的財産の総称）に含まれる男女2200名［性別と年齢層（5歳刻みの11階層）で区分した22セル×各100名］に対し、アンケート調査を実施した。

自身の好きなキャラクター1位に相当するキャラクターIP（単数回答）をみると、1位はハローキティやシナモロールなどがいる「サンリオ」、2位は多くのシリーズが展開されている「機動戦士ガンダムシリーズ」と、竈門炭治郎や煉獄杏寿郎などが登場する「鬼滅の刃」が同数であった。また、男性の1位は「機動戦士ガンダムシリーズ」、2位は「ワンピース」、3位は「ウルトラマンシリーズ」、女性の1位は「サンリオ」、2位は「ディズニー＆ピクサー」、3位は「PEANUTS（ピーナッツ）」であった。

［調査要綱］

調査期間：2025年10月〜12月

調査対象：全国在住の15歳から69歳までの男女5230名

調査方法：インターネットアンケート調査

［小売価格］16万5000円（税込）

矢野経済研究所＝https://www.yano.co.jp