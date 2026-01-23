モスバーガーを展開するモスフードサービスは、「モスバーガー＆カフェ」で1月28日から、栃木県産の品種とちあいかを使用した「デザートシェイク いちご〜とちあいかソース使用〜」と「練乳いちごみるく〜とちあいか〜」を期間限定で販売する。

同社では、多様な立地に適合するためにモスバーガーの多業態化を進めており、特に住宅街や繁華街の立地に対しては、カフェ需要対応型の「モスバーガー＆カフェ」の展開を積極的に行っている。「モスバーガー＆カフェ」では、通常のモスバーガー店舗でも販売している商品のほか、限定のスイーツやドリンクなど、オリジナルメニューも併せて販売している。

「デザートシェイク いちご〜とちあいかソース使用〜」（Sサイズのみ）は、栃木県産とちあいかを使用したソースとバニラシェイクを合わせ、ホイップクリームとフリーズドライいちごをトッピングした、パフェ風の見た目のプレミアムな「デザートシェイク」。ソースにはピューレではなく、粗くカットしたいちごを使用することで、果肉感を残し、いちごの酸味や香りを楽しめるように仕立てた。ソースに栃木県産とちあいかいちごを配合し、果肉3.0％。トッピングのフリーズドライいちごは栃木県産とちあいかではない。セットドリンクとしては選べない。フードデリバリーサービスでの販売はない（届けサービスの販売は実施する）。



「練乳いちごみるく〜とちあいか〜」

「練乳いちごみるく 〜とちあいか〜」は、昨年販売した商品のソースをリニューアルし、栃木県産とちあいかを使ったソースに練乳とミルクを合わせ、ホイップクリームをトッピングした。ソースの酸味と香りが引き立つ、春定番のいちごを使用したドリンクとなっている。こちらもソースに粗くカットしたいちごを使用しており、しっかりとした果肉感を楽しめる。ソースに栃木県産とちあいかいちごを配合し、果肉2.4％。とちあいかは栃木県の登録商標となっている。セットドリンクとしては選べないとのこと。フードデリバリーサービスでの販売はないという（届けサービスの販売は実施）。

［小売価格］

デザートシェイク いちご〜とちあいかソース使用〜：480円

練乳いちごみるく 〜とちあいか〜：490円

（すべて税込）

［発売日］1月28日（水）

モスフードサービス＝https://www.mos.co.jp/company