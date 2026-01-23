ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、1月29日から、「今月のグルメ〜2月〜」を開催する。「今月のグルメ〜2月〜」では、ココス自慢の濃厚ビーフシチューを楽しめる2品と、なめらかなマッシュポテトを使ったサイドメニュー1品を提供する。

「ビーフハンバーグステーキ＆ココスの濃厚ビーフシチュー」は、ココスで人気の「ビーフハンバーグステーキ」とマデラ酒が香る濃厚ビーフシチューを一緒に楽しめる欲張りなメニュー。付け合わせにはコクのあるチェダーチーズをトッピングしたマッシュポテトを添えた。

同時に登場する「ココスの濃厚ビーフシチュー＆ココッシュプレート」は、ココスの名物“ココッシュ”にビーフシチューを合わせた一品。サクサク食感のココッシュは、濃厚なビーフシチューと相性抜群となっている。チーズ入りマッシュポテトや付け合わせの温野菜をビーフシチューにディップして食べられる。またサイドメニューでは、マッシュポテトにスティックベーコンを合わせてオーブンで焼き上げた「ベーコンとチーズのオーブン焼きマッシュポテト」も提供する。

ぜひ、近くのココスで、「今月のグルメ〜2月〜」を楽しんでほしい考え。506店舗で販売予定（1月22日時点）。空港店舗では実施しない。2月下旬に販売終了予定となっている。



「ビーフハンバーグステーキ＆ココスの濃厚ビーフシチュー」は

「ビーフハンバーグステーキ＆ココスの濃厚ビーフシチュー」は、つなぎなしビーフ100％のビーフハンバーグステーキと、マデラ酒が香る濃厚ビーフシチューの両方を堪能できる欲張りなメニュー。ビーフハンバーグステーキは選べるソースで楽しめることはもちろん、ビーフシチューと合わせるのもおすすめだとか。付け合わせにはコクのあるチェダーチーズをトッピングしたマッシュポテトを添えた。ビーフハンバーグステーキや濃厚ビーフシチューと合わせて楽しむことで、満足感がアップする。



「ココスの濃厚ビーフシチュー＆ココッシュプレート」

「ココスの濃厚ビーフシチュー＆ココッシュプレート」は、トーストしてサクサクに仕上げたココスオリジナルのデニッシュ“ココッシュ”に、濃厚ビーフシチューを合わせてシチューパイ風に仕上げた。ほんのり甘いココッシュが濃厚なビーフシチューとマッチする。チーズ入りのマッシュポテトや付け合わせの温野菜、ココッシュをビーフシチューにディップして楽しんでほしいという。なお、「ココスの濃厚ビーフシチュー＆ココッシュプレート」の濃厚ビーフシチューにはマデラ酒が入っていない。



「ベーコンとチーズのオーブン焼きマッシュポテト」

「ベーコンとチーズのオーブン焼きマッシュポテト」は、チーズを合わせたマッシュポテトにスティックベーコンをトッピングし、オーブンで焼き上げた一品。マッシュポテトの底にほんのり付いたチーズのお焦げや、程よい塩味のベーコンが味わいにアクセントを加える。追加の一皿としても、お酒のお供としてもぴったりな商品となっている。

［小売価格］

ビーフハンバーグステーキ＆ココスの濃厚ビーフシチュー：1639円

ココスの濃厚ビーフシチュー＆ココッシュプレート：1419円

ベーコンとチーズのオーブン焼きマッシュポテト：429円

（すべて税込）

［発売日］1月29日（木）

ココスジャパン＝https://www.cocos-jpn.co.jp