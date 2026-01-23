コーセーコスメポートは、制汗シート・スプレーを展開するブランド「エスカラット」から、従来品のメントール5倍配合（エスカラット クーリングミスト Aと比較）の「クーリングミスト ウルトラクール」（1品目2品種）、からだだけでなく頭皮や髪までリフレッシュする「クーリングドライシャワー」（1品目1品種）を2月20日から全国の量販店・ドラッグストアを中心に順次発売（「クーリングミスト」「クーリングミスト ウルトラクール」のつめかえ用は4月24日から順次発売予定）する。

また昨年4月に数量限定で発売した「クーリングミスト」を好評につき定番商品として新発売する（1品目2品種）

夏の暑さは年々増して長期間暑さが続く傾向が見られるようになっている。それに伴い、気温の変化に応じて適切なアイテムを選び分けることが一般的となり、シーンや暑さの度合いに合わせて複数のアイテムを使い分けることが当たり前の時代になってきている。

このような背景から、「エスカラット」から2025年に数量限定で発売した「クーリングミスト」を好評につき定番化し、さらにメントール5倍配合の超極寒タイプ「クーリングミスト ウルトラクール」、頭皮・髪から、からだまで冷感とサラサラ感をあたえる「クーリングドライシャワー」を発売する。さまざまなシーンに対応するアイテムを揃え、猛暑に極寒をもたらす。

「クーリングミスト ウルトラクール」は、メントール5倍配合。速攻クール成分・持続クール成分を配合し、スプレーした瞬間、ひんやりとした冷感が広がり、汗をかくたびに冷感が復活（メントール効果による）する。速攻クール成分・冷感復活成分はメントール、持続クール成分はメントキシプロパンジオールとなっている。ミントエキスはセイヨウハッカ葉エキス、緑茶エキスはチャ葉エキスとのこと。ライムモヒートの香りによるマスキング効果で、気になる汗のニオイもおさえる。

「エスカラット クーリングミスト」は、速攻クール成分・持続クール成分を配合。ヒヤッとみずみずしい冷感のあと、サラサラ肌に変化する。からだだけでなく、頭皮や髪のベタつきもオフ。1本でシャワー後みたいにすっきり爽快だという。速攻クール成分・冷感復活成分はメントール、持続クール成分はメントキシプロパンジオールとのこと。ミントエキスはセイヨウハッカ葉エキス、緑茶エキスはチャ葉エキスとなる。アイスレモネードティの香りによるマスキング効果で、気になる汗のニオイもおさえる。

「エスカラット」は、2018年にデビューした、全身心地よく、汗やニオイの対策ができるスヌーピーのパッケージデザインの制汗・デオドラントブランド。「ココロもカラダもカラッと快適に」というコンセプトで、使用シーンに合わせて豊富なラインアップを取り揃えている。

［小売価格］ノープリントプライス

［発売日］2月20日（金）から順次

コーセーコスメポート＝https://www.kosecosmeport.co.jp