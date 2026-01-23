¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¤¬»È¤Ã¤¿·¡¦³ø¤ò¿·³ã¡¦»°¾ò¤Î¿¦¿Í¤¬ºÆ¸½¡¡¥³¥áºî¤ê¤«¤é¿æÈÓ¤Þ¤ÇÄ©Àï²ÄÇ½¡ª¡©
¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡¢Å·¹ñÂçËâ¶......¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÊ£¿ô¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¿¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤ÎÃÃÌê¿¦¿Í¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖÅ·Êæ¤Î¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊÆºî¤ê¤â²ÄÇ½¡ª¡©¡ÖÅ·Êæ¤Î¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¡×¡ß¡ÖÂ¼¤ÎÃÃÌê²°¡×¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¢¥Ë¥á¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿Æ»¶ñ¤¬¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¡£
2026Ç¯1·î15Æü¡Á2·î15Æü¤Î´ü´Ö¡¢»°¾ò»Ô¤Î»³Ã«»º¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¡ÖÂ¼¤ÎÃÃÌê²°¡×¤Ç¼õÃí¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È150Í¾Ç¯¤ÎÃÃÌê²°¤¬ºî¤ëËÜ³ÊÇÉ¤Î·¡Ê¤¯¤ï¡Ë¡¢ÊñÃú¤Î¿ÏÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¿¦¿Í¤¬»Å¾å¤²¤ë³ù¡¢¤´ÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¿æ¤±¤ë±©³ø¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê°ðºî¤ÎÉÁ¼Ì¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ±ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡ÖÅ·Êæ¤Î¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á Âç¶ÈÊª¤Î·¡×¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡Ö¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¡×¤¬ºîÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·¤ò¡¢·ÀìÌç¤ÎÃÃÌê²°¤È¤·¤Æ150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¶áÆ£À½ºî½ê¤¬ºÆ¸½¡£¿·¤¿¤Ë¿Ï¤Î·Á¾õ¤ò³«È¯¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÇÀºî¶È¤ä²ÈÄíºÚ±à¤Ç¤â»È¤¨¤ë°ïÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢·¤ò»ý¤Ã¤¿¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥ì¡¼¥¶¡¼¹ï°õ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥ÈÀ½¤ÎÌÚÊÁ¤Ë¤ÏÆ±ºî¤Î¥í¥´¤È¡¢ºîÃæ¤ÎÂç¶ÈÊª¤Î·¤ò»²¹Í¤Ë°ðÊæ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¡¼¥¶¡¼¹ï°õ¤Ç»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï1Ëü4300±ß¡Ê°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡ÖÅ·Êæ¤Î¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á Âç¶ÈÊª¤Î³ù¡×¤Ï¡¢ÃÃÌê¤Î¤Þ¤Á±í»°¾òÃÏ°è¤Ç±à·ÝÍÑÉÊ¤äÅÚÇÀ¹©¶ñ¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÀõÌîÌÚ¹©¡¢¾®ÎÓÀ½ºî½ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
Å´¤È¹Ý¤Î2¼ïÎà¤ÎÁÇºà¤¬°ìÂÎ¤Î¡Ö¹ÝÉÕ¤±¡×¤Ë¤è¤ë±Ô¤¤ÀÚ¤ìÌ£¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£ÊñÃú¤Î¿ÏÉÕ¤±¤â¹Ô¤¦¿¦¿Í¤¬»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤êÀÚ¤ìÌ£¤ÏÈ´·²¡£Áð´¢¤ê¤ä°ð¤Î¼ý³Ï¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥ÈÀ½¤ÎÌÚÊÁ¤Ë¤Ï°ðÊæ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¡¼¥¶¡¼¹ï°õ¡£³ù¤ÎÃÏ¶âÉôÊ¬¤Ë¤ÏÆ±ºî¤Î¥í¥´¤È¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï6600±ß¡£
¡ÖÅ·Êæ¤Î¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á ¥¬¥¹²ÐÀìÍÑ³ø¿æ¤»°Ëæ¡Ê2¹ç¿æ¤¡Ë¡×¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤Ç70Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é±©³ø¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¥¦¥ë¥·¥ä¥Þ¶âÂ°¹©¶È¤¬À½Â¤¡£¿¦¿Í¤Î¼ê¤ÇÃúÇ«¤ËÂ¤¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÃòÊªÀ½¤À¡£
²ÈÄí¤Î¥¬¥¹¥ì¥ó¥¸¤ä¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤Ç¼ê·Ú¤ËºÇÂç2¹ç¤Þ¤Ç¿æ¤±¤ë¡£
°µÎÏ³¸¤Ë¤ÏÆ±ºî¤Î¥í¥´¤È¡¢¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¤¬¤ª¤Ë¤®¤ê¤òËËÄ¥¤ëÍÍ»Ò¤ò¥ì¡¼¥¶¡¼¹ï°õ¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï1Ëü3750±ß¡£
¡ÖÅ·Êæ¤Î¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á ¹ñ»º¤Ò¤Î¤¤Î°ì¹çÛÆ¡×¤Ï¡¢¹ñ»º¤Î¤Ò¤Î¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò°û¤à¤¿¤á¤Î¼òÛÆ¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ¤Î·×ÎÌ¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£
Æ±ºî¤Î¥í¥´¤È¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¤ò¥ì¡¼¥¶¡¼¹ï°õ¤Ç»Ü¤¹¡£²Á³Ê¤Ï2200±ß¡£
¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿ÊÆºî¤ê¤«¤é¿æÈÓ¤Þ¤Ç......¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¡©