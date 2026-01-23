元日向坂46の高瀬愛奈（27）が23日までにユーチューバー・ヒカル（34）のYouTubeに出演。ヒカルがプロデュースするアパレルブランド「ReZARD」で働くことを明かした。

動画の冒頭でヒカルは「とてつもなく凄いことが起きました。なんと僕のインスタのDMに芸能人からメッセージが届いたんですよ。その内容が本当にヤバくて…。ビビりました」と興奮げに話した。

続けて、インスタに届いたメッセージを読み上げた。メッセージは有名アイドルグループで9年間活動していた女性からのもの。現役時代からヒカルの大ファンだといい、「今はアイドルを卒業して次の仕事を探しているのですが、これからの人生で自分の本当に一番したいことを考えた時に、雑用でも秘書でもどんなかたちでもヒカルさんと関わって仕事をするというのがずっと諦められない夢です」などとつづられている。

ヒカルは「世の中のことをほとんど知らないみたいな子。俺みたいによく炎上する人間と相性が良くなさすぎる。やめた方がいいってめっちゃ強く言った」とした上で、「でも、（相手の）意思が固くて。俺に雇われなかったら、路頭に迷う、やりたいことないみたいなことを言ってるんですよ。こんな逸材を放出したらもったいないなって。正直身の回りでやってもらいたいことなかったんですよ。ReZARDで雇うことに決めました」と報告した。

続けて、高瀬が動画に登場。高瀬は「もちろん大変なこともたくさんあると思うんですけど、仲間がいるっていうのが凄く魅力的に見えて。元々YouTubeも凄い好きで見ていたので、アイドル卒業してやりたいことは何かなって半年間考えた時に、一番一緒にお仕事ができたらなって思って」と話した。

2016年5月にけやき坂46（現在の日向坂46）のオーディションに合格。1期生としてグループに加入した。愛称は「まなふぃ」。毒舌キャラや英語、ドイツ語、フランス語が話せるマルチリンガルで活躍した。25年5月に卒業した。