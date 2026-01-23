政府は２３日午前、外国人政策を検討する関係閣僚会議で、今後の基本方針を決定した。

安全保障上の観点から土地取得を規制するルールを設ける予定で、今夏までに規制案の骨格をとりまとめると明記した。在留管理の厳格化を進めて社会保障制度などの不適切利用にも厳しく対処しつつ、国民と外国人が「共に繁栄する社会」を目指すとした。

首相官邸で「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」を開いて決定した。高市首相が昨年１１月に基本方針の策定を指示していた。

焦点だった外国人の土地取得の制限については、今回で結論を出さず、他国の例も参考にしつつ規制内容の検討を引き続き進める。対象を外国人に限定することが妥当かどうかも精査する。有識者会議を２月にも設置して議論する方向だ。

在留管理の面では、永住許可に日本語などを学習するプログラムの受講を義務づける方向性を盛り込んだ。国籍取得では、居住期間を「５年以上」から永住許可と同様に「原則１０年以上」とすることを検討する。

通訳やデザイナーなど知識や技術を要する就労の在留資格について、資格外の単純労働に従事する例が相次いで報告されていることから、受け入れ企業も含めて調査を強化する。

このほか、税・社会保険料の滞納状況の把握を強化し、入国や在留審査に活用する。不適切な民泊を規制するため、各種施設を一元管理するデータベースの整備も行う。

これに関連し、政府は２３日午前の閣議で、技能実習に代わって来年４月に始まる在留資格「育成就労」と、既存の「特定技能」で受け入れる外国人労働者の上限数を盛り込んだ分野別運用方針を決定した。原案通り、２０２８年度末までに最大計約１２３万人を受け入れるとした。