お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが２２日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」に出演。破局したオズワルド・伊藤俊介と破局した瞬間を振り返った。

イワクラは「別れるときに理由というか…、『結婚を考えられなくなりました』って話を先にしようと思って」と、自ら別れ話を持ちかけようとしたと説明。「そしたら『ああ、そっか。俺毎朝遅く帰って来るし。それだよな？』みたいなこと言って」と、伊藤が先回りするようにしてその理由を断定したという。

イワクラは「いや、それだけちゃうぞ！」と心の中で叫んだものの、「『それだよな。すまん』とか言って。『毎朝飲みにいってるのが悪かった』。多分、自分でそれだけが…（理由だと）」と勝手に決めつけられたといい、「（理由は）４０個ぐらいあるんだけど！」とぶっちゃけてスタジオを笑わせた。

さらに「『じゃあ別れるか』って向こうがすぐ言ってきたんですよ。コイツ、何だろう…、自己肯定感高いなと思って。自分の悪いところ１つなんだ…」と、自ら別れ話を持ちかけたハズが、結局別れを告げたのは伊藤だったと説明。「『そこをなんとか…』とかもなかったんで」と、伊藤が全く未練をみせてこなかったことにも不満を見せていた。

伊藤とは約４年にわたって交際していたが、昨年９月に破局していた。