²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤ÏÉ×ÉØ¤Ç·ÉéÊ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¡ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ËàÆ±µéÀ¸ºÊá¤òÆ±È¼
à¤Ò¤Õ¤ß¤óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¾´ý´ý»Î¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬£²£²Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡££¸£¶ºÐ¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¡¡²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦¡¡¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î£²£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°£³»þ£±£µÊ¬¡¢ÅÔÆâÉÂ±¡¤Ë¤ÆÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¸£¶ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï£±£¹£µ£´Ç¯¤ËÅö»þ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î£±£´ºÐ£·¤«·î¤Ç¥×¥í´ý»Î¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ì¾¿Í¤Ê¤É¥¿¥¤¥È¥ë£¸´ü¤ò³ÍÆÀ¡£ºÇ¹âÎð¾¡Íø¡¢¸½Ìò¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¢ÄÌ»»ÂÐ¶É¿ô¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡ÈÕÇ¯¤Ïà¤Ò¤Õ¤ß¤óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢£²£°£±£·Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡££²£²Ç¯¤Ë¤Ï¾´ý¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤ÎÁÇ´é¤ò¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡£ËÜÅö¤ËÉ½Î¢¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³Ú²°¤Ç¤â¾ï¤ËÁá¸ý¤Ç¡¢Æ¬¤¬ÎÉ¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¤è¤¯ÏÃ¤¬Èô¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°ìÆó»°¤µ¤ó¤Ë¶¦±é¼Ô¤¬¶²¤ìÂ¿¤¯¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¾Ð´é¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¾´ý³¦¤ÎÄ¶ÂçÊª¤Ê¤Î¤Ë¤½¤ì¤òÉ¡¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤¬¡¢¶¦±é¤·¤¿·Ý¿Í¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤é¤«¤é¿®Íê¤ÈÂº·É¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð·ÉéÊ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ºÊ¤È¡¢Åìµþ¡¦¹íÄ®¤ÎÀ»¥¤¥°¥Ê¥Á¥ª¶µ²ñ¤Çµó¼°¤òµó¤²¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö·ëº§¹ÖºÂ¡×¤Î¹Ö»Õ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤Ï±ü¤µ¤Þ¤â°ì½ï¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£°¦ºÊ²È¤Î°ìÌÌ¤â°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¾´ý³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¿ÍÊÁ¤Ç·ÝÇ½³¦¤Ç¤â³èÌö¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤é¤â¹¤¯°¦¤µ¤ì¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡£