ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌîµå¥«¡¼¥É¤Ë£³¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ö°ÂÁ´¤ÊÅê»ñ¤È¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡× ¥È¥é¥¦¥È¤ÎÆó¤ÎÉñ¤ò·Ù²ü

¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÌîµå¥«¡¼¥É¤¬¡¢Îò»ËÅª¤Ê¹âÃÍ¤Ç¼¡¡¹¤È¼è°ú¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÊÆÏ·ÊÞ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤Ë¡ÖÂçÃ«¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ÂÁ´¤ÊÅê»ñ¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡££³¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤òµó¤²¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¡Ö¶¡µë²áÂ¿¡×¤À¡£¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥É¡¦¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤ÎÌîµå¥«¡¼¥É¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌó£²Ëü£´£°£°£°¼ïÎàÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»ï¤Ï¡Ö¤½¤Î¿ô¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤ëº¢¤Ë¤ÏÍÆ°×¤Ë£¶·å¡Ê£±£°Ëü¼ïÎà¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¥ë¡¼¥¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¤µ¤¨¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î´ÕÄêÉÊ¤¬£±ËüËç°Ê¾åÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´õ¾¯À¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡£¥«¡¼¥É²Á³Ê¤Î¹â¤µ¤È¼ïÎà¤ÎÂ¿¤µ¤¬»Ô¾ì¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²ÈÖÌÜ¤Ï¡ÖÆóÅáÎ®¤æ¤¨¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¡£ÅêÂÇ¤ò·ó¤Í¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÂçÃ«¥«¡¼¥É¤Î²ÁÃÍ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¾ï¤Ë¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤À¡£ÅÐÈÄÀ©¸Â¤ä¡¢²¾¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆóÅáÎ®¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö»Ô¾ì¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¿¡ØÊª¸ì¡Ù¤¬ÍÉ¤é¤°²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤ËÅÁÀâµé¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡×¤À¡£ÂçÃ«¤Î¼çÍ×¤Ê¥ë¡¼¥¡¼¥«¡¼¥É¤Ï¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼¡¦£Ê£ò¤ä¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼¤é¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò³ÎÎ©¤·¤¿Ì¾Áª¼ê¤ÎÂåÉ½Åª¥«¡¼¥É¤ÈÆ±Åù¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¿å½à¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥«¡¼¥ÉºÇ¹â³Û¤ÏºòÇ¯£±£²·î£±£¸Æü¤ËÍî»¥¤µ¤ì¤¿£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´²¯£·£µ£°£°Ëü±ß¡Ë¡£º£µ¨¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶â¿§¤Î¥í¥´¤È¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç£±Ëç¤ÎÄ¶¤ªÊõ¤À¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¡ÖÌîµå¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢£³£°ÂåÈ¾¤Ð¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢µÞ·ã¤ÊÀ®ÀÓÄã²¼¤ò·Ð¸³¤·¤¿Îã¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤òµó¤²¡¢¡ÖÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê¥«¡¼¥É²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯²¼Íî¤·¤¿¡£¤³¤Î»öÎã¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É°¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ô¾ì¤ÎÉ¾²Á¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·ÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥«¡¼¥É»Ô¾ì¤Ï¡Ö°ÎÂç¤µ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¥¤ì¤¿Åê»ñÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÎã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÛÄê³°¤ä¼ºÇÔ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÂçÃ«¥«¡¼¥É¤¬´í¸±¤ÊÇã¤¤Êª¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤À¡£¸½Âå¤ÎÌîµå¥«¡¼¥É³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Æ±»þ¤ËºÇ¤â¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£Ç®¶¸¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤âÉ¬Í×¤Ê¤è¤¦¤À¡£