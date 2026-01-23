【PS-LX3BT】 2月14日 発売予定 価格：オープン 推定価格：41,000円前後 【PS-LX5BT】 2月14日 発売予定 価格：オープン 推定価格：50,000円前後

ソニーは、ステレオレコードプレーヤー2機種を2月14日に発売する。価格はいずれもオープンで、推定価格は「PS-LX3BT」が41,000円前後、「PS-LX5BT」が50,000円前後。

今回発売されるのはワイヤレス接続を用いた場合もクリアな音の再生を実現するステレオレコードプレーヤー。「PS-LX3BT」はアナログレコード初心者でも操作がしやすいモデルで、一方の「PS-LX5BT」は無線/有線接続ともに高精度なオーディオ性能を追求したモデルとなっている。

いずれも有線接続だけでなくaptX、aptX-Adaptive、Hi-Res Wireless AudioをサポートするBluetooth接続が可能で、PCに接続することでレコードの再生音源をデジタル化することもできる。「PS-LX5BT」は一体型のボディや高品質なカートリッジ、高音質ラバーマットなど不要な振動を抑えて音の純度を保つよう設計され、豊かで広がりのある音場と高音質を実現する。

「PS-LX3BT」

「PS-LX5BT」

