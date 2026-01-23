2児の母・石川梨華、本格スンドゥブに絶賛の声「お店の料理かと思った」「レシピ気になる」
【モデルプレス＝2026/01/23】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が1月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理ショットを公開し、話題になっている。
【写真】41歳元モー娘。「お店の料理かと思った」手作り本格スンドゥブ
石川は「昨日のカレーを食べる予定がスンドゥブが食べたくなり作りました」とつづり、手作りのスンドゥブのショットを公開。トゥッペギと呼ばれる韓国料理で使われる土鍋に盛り付けた本格的な料理を披露している。
この投稿にファンからは「本格的ですごすぎ」「お店の料理かと思った」「クオリティが高い」「レシピ気になる」などといった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳元モー娘。「お店の料理かと思った」手作り本格スンドゥブ
◆石川梨華、本格的なスンドゥブ披露
石川は「昨日のカレーを食べる予定がスンドゥブが食べたくなり作りました」とつづり、手作りのスンドゥブのショットを公開。トゥッペギと呼ばれる韓国料理で使われる土鍋に盛り付けた本格的な料理を披露している。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿にファンからは「本格的ですごすぎ」「お店の料理かと思った」「クオリティが高い」「レシピ気になる」などといった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】