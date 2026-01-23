2児の母・山田花子「毎朝パパに作る」ボリューミーなサラダ公開「彩り綺麗」「手間暇かけてて尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/01/23】お笑いタレントの山田花子が1月21日、自身のブログを更新。毎朝夫に作るサラダを披露した。
【写真】50歳2児の母芸人「彩り綺麗」ゆで卵3つ＆おくらなど入った豪華サラダ
山田は「毎朝パパに作るサラダ ゆで卵3つ アボカド おくら レタス トマト ブロッコリー」と記し、サラダを披露。器いっぱいに様々な食材が入ったボリュームたっぷりのサラダとなっており、「豪華でしょ！？良くできた妻です」と「笑」の絵文字を添えて綴っている。
また、「今朝もラブラブな2人」と愛犬を撫でる息子の姿も公開している。
この投稿に、ファンからは「旦那さん幸せ者」「栄養バランスバッチリ」「彩り綺麗」「手間暇かけてて尊敬する」「愛情たっぷり」などと反響が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山田花子、毎朝夫に作るサラダ公開
◆山田花子の投稿に反響
