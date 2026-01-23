松本莉緒「ヨガの練習を毎日3時間していた時」体脂肪率8％の美ボディショットに反響「筋肉が綺麗」「健康的」
【モデルプレス＝2026/01/23】女優でヨガインストラクターの松本莉緒が1月22日、自身のInstagramを更新。毎日ヨガの練習をしていた頃の写真を公開し、当時の体脂肪率を明かした。
【写真】43差歳子役出身美人女優「筋肉が綺麗」体脂肪率8％の美ボディ
松本は「このたび、初めてフィットネス誌 Tarzan に掲載していただきました」「年間トレーニング企画 にて、インタビューでお話ししています」とフィットネス総合誌「Tarzan」（マガジンハウス）への登場を報告。「写真はストイックにヨガの練習を毎日3時間していた時の。1日のご飯は2食・体脂肪8％」と記し、引き締まった美しいボディが際立つ白いブラトップ姿の当時の写真を公開した。
そして、「今は子どももいてゆるやかにヨガとお付き合いしてるから身体のラインもゆるやかで心もふわぁ〜としてる。それはそれで完璧に追い込まず、ベストな自分で」と現況も綴っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「筋肉が綺麗」「健康的」「憧れのボディ」「食生活教えてほしい」などと反響が寄せられている。
松本は松本恵名義で子役時代から活躍し、ドラマ「ガラスの仮面」（1997）、「聖者の行進」（1998）、「モテキ」（2010）などヒット作に多数出演。2014年からはヨガインストラクターとしても活動。自身の誕生日である2019年10月22日、かねてより交際していた男性と入籍し、2020年にInstagramを通じて第1子を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43差歳子役出身美人女優「筋肉が綺麗」体脂肪率8％の美ボディ
◆松本莉緒、体脂肪率8％ショット公開
松本は「このたび、初めてフィットネス誌 Tarzan に掲載していただきました」「年間トレーニング企画 にて、インタビューでお話ししています」とフィットネス総合誌「Tarzan」（マガジンハウス）への登場を報告。「写真はストイックにヨガの練習を毎日3時間していた時の。1日のご飯は2食・体脂肪8％」と記し、引き締まった美しいボディが際立つ白いブラトップ姿の当時の写真を公開した。
◆松本莉緒の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「筋肉が綺麗」「健康的」「憧れのボディ」「食生活教えてほしい」などと反響が寄せられている。
松本は松本恵名義で子役時代から活躍し、ドラマ「ガラスの仮面」（1997）、「聖者の行進」（1998）、「モテキ」（2010）などヒット作に多数出演。2014年からはヨガインストラクターとしても活動。自身の誕生日である2019年10月22日、かねてより交際していた男性と入籍し、2020年にInstagramを通じて第1子を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】