1児の父・EXITりんたろー。子連れフライトの様子公開 息子の姿に「お利口さん」「すっかり大きくなってる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/23】お笑いコンビEXITのりんたろー。が1月21日、自身のInstagramを更新。子どもを連れて飛行機に乗った際の様子を公開した。
【写真】39歳吉本人気芸人「大きくなってる」息子が機内でおとなしく過ごす様子
りんたろー。は「長い（飛行機の絵文字）でもお利口さんだったね 友達のお土産（帽子の絵文字）が気に入ったみたい」と記し、飛行機の中で妻でタレントの本郷杏奈が子どもを膝に乗せている動画を公開。スマートフォンを操作している本郷の膝の上で、息子は顔が隠れるほど大きなキャップをかぶり、キャップで1人遊びしながらおとなしく座っている。
この投稿に、ファンからは「本当にお利口さん」「息子さん可愛すぎる」「お子さんがすっかり大きくなってる」「1人遊びできて良い子すぎる」「ほっこりして癒された」などと反響が寄せられている。
りんたろー。は、2022年8月23日に本郷との結婚を発表。2023年1月にはハワイでの挙式を報告し、同年6月24日には第1子妊娠、そして11月に第1子誕生を伝えた。（modelpress編集部）
◆りんたろー。子連れ飛行機移動の様子を公開
◆りんたろー。の投稿に反響
