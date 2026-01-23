ENHYPEN、新アルバム『THE SIN：VANISH』が初週207万枚突破！通算4度目の“ダブルミリオン”達成

ENHYPENが、新アルバムで韓国内外のチャートを席巻し、快進撃を続けている。

1月23日、アルバム販売集計サイト・HANTEOチャートによると、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』は、発売初週（集計期間：1月16〜22日）に累計207万5056枚を売り上げた。ENHYPENにとって通算4作目となる“ダブルミリオンセラー”作品となった。

彼らは2023年の5thミニアルバム『ORANGE BLOOD』で初めて“ダブルミリオンセラー”の仲間入りを果たした。その後、2ndフルアルバム『ROMANCE：UNTOLD』、6thミニアルバム『DESIRE：UNLEASH』、そして今回の『THE SIN：VANISH』まで、いずれも初動期間に200万枚を超える販売数を記録し、揺るぎない人気を証明している。このうち『ROMANCE：UNTOLD』は累計販売枚数300万枚を突破した。

ENHYPENのアルバムパワーは海外でも圧倒的だ。『THE SIN：VANISH』は日本で発売当日に、オリコン「デイリーアルバムランキング」（1月21日付）で1位を獲得。これによりENHYPENは、これまで韓国と日本で発売した13作品すべてを同ランキングの首位に押し上げることに成功した。デビュー以降のアルバム累計出荷量は約2240万枚に達する。

さらに『THE SIN：VANISH』は、LINE MUSICのデイリー「アルバムTOP100」で5日連続（1月17〜21日付）1位を維持しているほか、週間チャート（集計期間：1月14〜20日）でも1位に輝いた。すでに「Worldwide iTunes Album」チャートも制しており、収録曲が満遍なく支持されていることがうかがえる。

タイトル曲『Knife』も人気に拍車をかけている。ENHYPENは1月22日に放送されたMnet『M COUNTDOWN』で、『Knife』でトロフィーを手にした。彼らは「力を入れて完成させたアルバムを、ENGENE（ファン名）にしっかりお見せできてうれしい。一緒にいてくれてありがとう、愛している」と感謝を伝え、「今日もらったこのエネルギーで、2026年の活動も一生懸命頑張りたい」と語った。

なおENHYPENは、『M COUNTDOWN』1位の勢いに乗って本格的な後続曲活動に突入する。彼らは本日（23日）放送のKBS2『ミュージックバンク』で、後続曲『Big Girls Don’t Cry』のステージを披露する予定だ。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。