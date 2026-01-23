米専門テレビ局「ＭＬＢネットワーク」は２２日（日本時間２３日）、シーズン前恒例企画「トップ１００」プレーヤーズの１〜１０位を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２年連続４度目の１位に選ばれた。

全ポジションの選手の中からランキングする同企画で、大谷はエンゼルス時代の２２、２３年に２連覇。しかし、２４年は４位に転落した。前年に受けた右肘手術の影響で２４年シーズンは打者専念となることが事前に決まっていたことが影響したとみられる。だが大谷はそんな周囲の予想を見事に覆し、史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成し、迎えた２５年のランキングで１位を奪還。これまでの順位は１年目の１８年から１００位、８１位、５７位と続き、２１年は圏外となったが、２１年に投打ともに飛躍したことで以降はトップの常連。今年のランキングもジャッジ（ヤンキース）、スキーンズ（パイレーツ）ら多くのスター選手を抑えて１位となった。

昨季の大谷は打者として１５８試合に出場し、３年連続の本塁打王こそ逃したが、自己最高の５５本塁打。打率２割８分２厘、１０２打点、２０盗塁の成績を残した。投手としても２３年９月の右肘手術から６月に復帰し、８月には７４９日ぶりの白星をマークした。１４試合で１勝１敗、防御率２・８７。新たな「５０―５０」（５０本塁打、５０奪三振）を初めて成し遂げ、ポストシーズンでも二刀流で躍動。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第４戦では、投げては７回途中無失点１０Ｋ、打っては３本塁打という伝説をつくり、ドジャース球団史上初のワールドシリーズ連覇に導いた。今季は移籍後初めて開幕から二刀流としてフル稼働する“完全復活”が期待されている。

ドジャースの誇る「ＭＶＰトリオ」では大谷が１位をキープした一方で、３３歳のベッツが５位から１８位、３６歳のフリーマンも８位から２２位と前年から順位を落とした。年齢による影響もあるだろうが、ＭＬＢの舞台で結果を出し続ける難しさ、トップ１０であり続けることの難しさを表す結果ともいえる。１〜３位の順位は前年と変わらず、昨季サイ・ヤング賞の投手２人が新たにトップ１０に名を連ねた。２５年と今年のランキングの比較は以下の通り。

▽２６年

〈１〉大谷翔平投手（ドジャース）

〈２〉Ａ・ジャッジ外野手（ヤンキース）

〈３〉Ｒ・ウィット内野手（ロイヤルズ）

〈４〉Ｃ・ローリー捕手（マリナーズ）

〈５〉Ｊ・ラミレス内野手（ガーディアンズ）

〈６〉Ｊ・ソト外野手（メッツ）

〈７〉Ｐ・スキーンズ投手（パイレーツ）

〈８〉Ｔ・スクバル投手（タイガース）

〈９〉Ｃ・キャロル外野手（Ｄバックス）

〈１０〉Ｖ・ゲレロ内野手（ブルージェイズ）

▽２５年

〈１〉大谷翔平投手（ドジャース）

〈２〉Ａ・ジャッジ外野手（ヤンキース）

〈３〉Ｒ・ウィット内野手（ロイヤルズ）

〈４〉Ｊ・ソト外野手（メッツ）

〈５〉Ｍ・ベッツ内野手（ドジャース）

〈６〉Ｆ・リンドア内野手（メッツ）

〈７〉Ｙ・アルバレス外野手（アストロズ）

〈８〉Ｆ・フリーマン内野手（ドジャース）

〈９〉Ｊ・ラミレス内野手（ガーディアンズ）

〈１０〉Ｇ・ヘンダーソン内野手（オリオールズ）