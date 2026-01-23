◆プロボクシング ▽６８・８キロ契約８回戦 野上昂生―上村健太▽フェザー級（５７・１キロ以下）８回戦 日本同級１５位・大橋蓮―サイリビエス・トウハタセン（２３日、東京・後楽園ホール）

２３日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１４９」が、ＮＴＴドコモが運営する映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」の有料プラン「Ｌｅｍｉｎｏプレミアム」で同日午後５時５５分から独占生配信されることが緊急決定した。

メインイベントの６８・８キロ契約８回戦では、日本・東洋太平洋ウエルター級１４位の野上昂生（２５）＝大橋＝と上村健太（２８）＝緑＝が対戦する。

野上は昨年８月、デビュー５戦目でＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級王座決定戦＆日本同級タイトルマッチに挑み、当時の日本王者セムジュ・デビッド（中日）を相手に優勢に試合を進めながら、８回ＴＫＯ負けを喫した。５か月ぶりの再起戦は、プロ６戦目で初めての日本人との対戦となる。

戦績は野上が４勝（２ＫＯ）１敗、上村が６勝（３ＫＯ）４敗２分け。

セミファイナルのフェザー級８回戦では、日本同級１５位・大橋蓮（２４）＝大橋＝がサイリビエス・トウハタセン（２２）＝中国＝と対戦する。アマチュアで２２年度全日本選手権・国体ライト級王者に輝いた大橋は、２４年６月のプロデビューから４戦連続ＫＯ勝利中。パーフェクトレコード更新に挑む。

戦績は大橋が４勝（４ＫＯ）、トウハタセンが６勝（３ＫＯ）１敗。