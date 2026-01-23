νガンダムプラモデルを大特集！ 「月刊ホビージャパン2026年3月号」が1月23日発売
【月刊ホビージャパン2026年3月号】 1月23日 発売 価格：1,320円
ホビージャパンは、ホビー雑誌「月刊ホビージャパン2026年3月号」を1月23日に発売した。価格は1,320円。
「月刊ホビージャパン2026年3月号」では「PG UNLEASHED νガンダム」の素組みレビューをはじめとした「νガンダム」を大特集。巻頭特集として「歴代νガンダムキットの徹底製作」を敢行し、これまでに発売された数々の「νガンダム」プラモデルを、現在のトップモデラーたちによる作例を紹介。
清水圭による「ボックスアート風仕上げ」の筆塗り、NAOKIによるアレンジが効いた「RGのハイディテール化」、EGのカスタマイズで魅せる「セイラマスオ流のガンプラ製作」、そしてBB戦士のパッケージアートを目指した「懐古と洗練の融合」などを掲載。
巻頭特集は
「νガンダムプラモヒストリー」
「PGUνガンダム」発売を記念し、2号連続特集！
今回は「PGUνガンダム」最速素組みレビューとともに歴代νガンダムキットの徹底製作をお届け!!#ガンプラ
