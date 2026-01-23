ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その13」をお届けする（第1478回）。

＊ ＊ ＊

前回紹介した『岩波 世界人名大辞典』（岩波書店刊）電子版（2025年12月現在）の中国三大軍閥直隷派を継承した曹コン（かねへんに昆）の項目の記述のなかで、あきらかに間違っているのは「大規模な国会議員への買収工作（賄選）により大総統に当選 ［1923］ するも、第2次安直戦争に敗れて失脚」という部分だ。曹コンが失脚したのは「第2次奉直戦争」であって、「第2次安直戦争」では無い。そもそも「安直戦争」は曹コンの中華民国大総統当選（1923年）以前の話（1920年）であり、「第2次」は無かった。では、安直戦争とはどういうものか？

〈安直戦争 あんちょくせんそう

1920年7月に中国で起こった安徽（あんき）派（段祺瑞（だんきずい））と直隷（ちょくれい）派（曹コン（そうこん）、呉佩孚（ごはいふ））との北洋軍閥間の戦争。中国では直皖（ちょくかん）戦争という。1916年の袁世凱（えんせいがい）の死後、頭目を失った北洋軍閥は、いくつかの勢力に分裂したが、イギリス、アメリカに支えられた直隷派と、日本に支えられた安徽派（皖系ともいう）が二大勢力であった。安徽派は1919年の五・四（ごし）運動で大打撃を受け、一方、直隷派は、民党、西南軍閥との和平解決を主張する馮国璋（ふうこくしょう）を失ってから、実権が曹コン、呉佩孚に移り、華中、華南地方に勢力を伸ばし、さらに奉天派（張作霖（ちょうさくりん））と結んだ。安直両派の対立は、1920年5月呉佩孚の北上によって激化し、7月14日には両派軍隊の衝突となったが、4日間で直隷派が勝利し、その全盛時代を迎えた。以後直隷派は従来の対南方和平主義を捨てて武力統一政策をとったため、これに対抗して南方派の第一次北伐、ついで奉直戦争が起こった。〉

（『日本大百科全書〈ニッポニカ〉』小学館刊 項目執筆者加藤祐三）

前回の記述を思い出していただきたい。日本の寺内正毅内閣は、中国三大軍閥のうち安徽派の段祺瑞をもっとも高く評価して、「西原借款」で莫大な資金を提供した。段祺瑞は首尾よくライバル直隷派の馮国璋を追い落とした。ここまではよかったが、直隷派を軍人としては馮国璋より優秀な曹コンが継ぐと、部下の呉佩孚を上手く使って英米の援助を得、また奉天派の張作霖と同盟することによって安徽派との最終決戦、つまり安直戦争に大勝利を収めたのだ。

それは、安徽派から見ると兵のほとんどを失う大惨敗で、これ以後安徽派は事実上消失し、段祺瑞は命は永らえたものの権力のすべてを失った。ちなみに、現在七十歳以上の方ぐらいしか記憶に無いと思うが、かつて中国福建省から来日し「碁の神様」とまで言われ一大旋風を巻き起こした囲碁棋士の呉清源（本名・呉泉）は、少年時代に段祺瑞と対局したことによって世に見出され、援助を受けていた。「清源」という号を与えたのも段祺瑞だ。むしろ文化人の側面があったことが、軍人としての弱さを招いてしまったのかもしれない。人間というものは難しいものだ。

「両雄並び立たず」という言葉がある。このときもまさにそうで、安徽派という共通の敵がいなくなると今度は張作霖の奉天派と曹コンの直隷派の対立が深まり、両者は激突した。これが奉直戦争である。この争いは、二度にわたって戦われた。

〈奉直戦争 ほうちょくせんそう

1920年代の中国の軍閥戦争。東三省（清（しん）から中華民国にかけて、山海関以東の、遼寧（りょうねい／リヤオニン）、吉林（きつりん／チーリン）、黒竜江の三省からなる、いわゆる「満州」の地）で日本に培養されつつ勢力を得た奉天軍閥張作霖（ちょうさくりん／チャンツオリン）は、安直戦争（安徽（あんき）派と直隷（ちょくれい）派の戦争）のあと、直隷派を支持するとみせて山海関南部に進入、イギリス、アメリカ勢力を背後にもつ直隷派と対立した。22年4月京漢線沿線を中心に両派は戦ったが（第一次奉直戦争）、奉天派は一撃を受け東三省に退いた。しかし24年北京（ペキン）政権の座にある直隷派にふたたび大掛りな軍閥戦争を挑んだ（第二次奉直戦争）。こんどは直隷派の馮玉祥（ふうぎょくしょう／フォンユイシヤン）の寝返りもあって、奉天派は北京進出に成功した。（以下略）〉

（『日本大百科全書〈ニッポニカ〉』小学館刊 項目執筆者安藤彦太郎）

「以下略」とした部分には、張作霖が日本軍によって爆殺される「満洲某重大事件」（1928年）について述べられているのだが、それはいずれ詳しく取り上げることになるのでここでは省略しよう。また念のためだが、馮玉祥は直隷派の総帥馮国璋とはもちろん別人で、息子でも無いようだ。このあたりは人名も含めて非常にややこしくてわかりにくいのだが、冒頭で述べたように曹コンが失脚したのは「第二次奉直戦争」の敗北によるもので、「第二次安直戦争」では無い。

そもそも安直戦争には「第二次」は無かった。つまり、これもあえて日本の例に例えれば「石田三成が失脚したのは『関ヶ原の戦い』では無く、『第二次大坂の陣（大坂の陣は冬の陣と夏の陣で2回あった）』だった」と書いてあるようなものなのである。

本来はあり得ない間違いなのだ。いったい、なぜこんなミスを犯してしまったのだろう？

そしてもっと重要なことは、そのミスにどうしてこれまで誰も気がつかなかったのか、ということだ。ことさらに権威ある事典のミスをあげつらおうというわけでは無い。しかし、これ自体歴史の一項目として、きわめて不思議な現象では無いか。執筆者も編集者も校正者も近現代史の歴史学者も、誰一人気がつかなかったということなのだから。

とくに、歴史学者と呼ばれる人たちは論文を一字一句誤らないようにすることに対してきわめて厳しい態度を取る。あらゆる「業界」のなかでも有数の「些細なミスを許さない」人々である。そういう人たちの目をどうやってくぐり抜けたのか？

日本VS英米の｢代理戦争｣

結論は一つしか無い。要するに、このあたりの話については専門学者の関心がきわめて薄い、ということだろう。世界史では無く日本史人名辞典で、例えば「坂本龍馬」の項目について権威ある辞典が「龍馬は土佐藩士では無く、長州藩士（正確には郷士）」などと記述することはあり得ないし、もし万一そんなことが起こったらそれこそ鬼の首でも取ったように非難が殺到し、誤りは直ちに訂正されるだろう。

そういう現象が「安直戦争」についてはまったく起こっていない。つまり、歴史学界すらこの戦争についてはほとんど関心が無いということだろう。

ここで、あえて読者のみなさんに問いたいが、あなたは安直戦争あるいは奉直戦争という言葉をご存じだっただろうか？ おそらく、ご存じ無かったのではあるまいか。専門学者ですら「関心が薄い」話なのである。私の予測だが、おそらくほとんどの読者がこの言葉をご存じ無かったのではないかと思う。

では、それでいいのか？

いいはずが無いということは、おわかりだろう。安直戦争の敗者段祺瑞は日本の援助を受けており、勝者の曹コンは英米の援助を受けていた。つまりこれは「安直」の直接闘争であると同時に、中国の覇権をめぐる日本対英米の代理戦争でもあったのだ。少し大仰かもしれないが、大東亜戦争はじつはこのあたりから始まっているのである。

ここで重要なのは、奉天派の張作霖が安徽派の段祺瑞では無く直隷派の曹コンに味方していることだ。張作霖と言えば、日本人は「張作霖爆殺事件」のことは知っており、その動機についても「軍閥の大物で日本に従わなかったから」などという認識はあるものの、事件以前の張作霖についてはまったく知らないというか常識になっていない。しかしどんなことでもそうだが、人と人とのつながり、組織と組織とのつながりには深い歴史がある。

以前にも述べたように、張作霖はそもそも馬賊で日露戦争において最初はロシアの密偵として動いていたが、逮捕され処刑されるところを児玉源太郎参謀次長に救われ、以後は田中義一少佐のもとで日本のために働き、日本が日露戦争に勝ったことによって馬賊の大頭目にのし上がった。

ここで注意すべきは、張作霖は現場で情報活動していたため当時の最新鋭の軍備について熟知していたということである。それが段祺瑞や曹コンなどの正式な軍人と異なる、彼の強みであった。彼の本拠は満洲（東三省）だけ。日本の戦国時代に例えれば、三か国を領有していたにすぎない。当然、中央部を抑えていた安徽派や直隷派にくらべれば、国力は数段劣る。動員する兵力も、彼らにくらべれば少ない。それでも強力だったのは軍備が優れていたからだ。

古い武器を高い値段で売りつけられていた清朝や中華民国とは違い、張作霖の装備は最先端に近いものであった。なかには日露戦争のどさくさに紛れてロシア軍から鹵獲したものもあったろう。つまり、少数だが精鋭の部隊なのである。それが直隷派に味方したからこそ安徽派は壊滅に等しい打撃を受けた。当時の日本陸軍がどう考えたかもおわかりだろう。「張作霖め、これまでの恩義を忘れやがって！」である。

しかし安徽派が壊滅した以上、他にどこかに日本の手先となってくれる勢力が無いと、日本は中国から完全に手を引く形になり英米の独壇場になってしまう。それを防ぐためには、「敵の敵は味方」のたとえどおり、「裏切り者」の張作霖と組むしかない。前出の「奉直戦争」の項目で「いわゆる『満州』の地で日本に培養されつつ勢力を得た奉天軍閥張作霖」とあるのは、このことである。

「支援」では無く「培養」という表現は、じつに上手い。当時の日本と張作霖の関係を、的確に表している。人間は「支援」されれば勢力は増大するし、してくれた側に感謝もする。一方、カビは「培養」されれば勢力は増大するが、してくれた側に感謝するどころか害を与えることすらある。言い得て妙とはこのことで、日本軍と張作霖の関係とはそういうものだった。

張作霖には張作霖の言い分がある。彼の心情を代弁すれば、「たしかに昔、日本軍に命を助けられたこともあったし、馬賊の大頭目になれたのも日本のおかげかもしれん。だが、日本が満蒙独立を仕掛けたとき、日本は手先となった外モンゴルのバボージャブに肩入れしてオレを爆殺しようとしたではないか。恩義があったとしても、それで帳消しだ」ということだ。

このあたりのことは、先月発売された単行本最新刊『逆説の日本史 第二十九巻 大正暗雲編』に詳述してある。あらためて参照していただければ幸いである。ちなみに、このとき日本はバボージャブを支援していたにもかかわらず袁世凱が急死すると手のひら返しで安徽派に接近を図り、見捨てられたバボージャブは敗死した。張作霖から見れば、「日本はパートナーとしてはいま一つ信頼が置けない」ということにもなる。

ここで本来の時系列に戻ろう。安直戦争の勝利者同士が争った第一次奉直戦争では、とりあえず直隷派の曹コンが勝った。そして曹コンは中華民国大総統になろうと考えた。じつは、それに反対したのが腹心の呉佩孚だった。とりあえず傀儡政権を樹立して勢力を拡大しようというのが呉佩孚の考えだった。曹コンもここで呉佩孚と対立すればせっかく手に入れた「天下」を失う。そこで双方妥協の末、引退していた黎元洪を大総統（第5代）として祀り上げた。

穏やかな性格で人望があり野心も無い黎元洪は、旧知の孫文と連絡を取り平和的な文官優位の国家を作ろうとしたのだが、ときすでに遅く第二革命の失敗で軍閥勢力に敗れた孫文は広州に「中華民国正式政府」を樹立しており、こちらのほうが正統な「中華民国」だと世界に宣言していた。曹コンもいまさら孫文と妥協する気は無い。そうこうするうちに曹コンと呉佩孚の対立がのっぴきならないものとなり、危機感を抱いた曹コンはアメリカの支持を得て大総統になるという策を思いつき、対米工作を開始した。

その工作は成功した。当時のアメリカ大統領は、第二十八代ウッドロウ・ウィルソン（民主党）の後を受けた第二十九代ウォレン・G・ハーディング大統領（共和党）だったが、一九二二年六月、「中国統一を支持する声明」を発表した。これは曹コンを直隷派の総帥としてだけで無く中華民国の唯一の代表として認めるもので、しかも、アメリカの複数の民間銀行が中国統一を援助する用意があると宣言する「オマケ」までついていた。アメリカにしてみれば、長年の懸案である南北戦争以来列強のなかで後れを取っていた中国市場への進出を、一挙に挽回しようという目論見もあっただろう。

だが、この目論見は大失敗に終わった。

（第1479回に続く）

【プロフィール】

井沢元彦（いざわ・もとひこ）／作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。

※週刊ポスト2026年1月30日号