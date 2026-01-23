◇欧州リーグ フェイエノールト３―０シュトゥルム（２２日）

欧州リーグは２２日、リーグフェーズ第７節が行われ、フェイエノールト（オランダ）の日本代表ＤＦ渡辺剛（２８）がホームのシュトゥルム戦（オーストリア）で先制ゴールを決めた。試合は３―０で勝利し、フェイエノールトは今大会２勝目。渡辺はフル出場、１８日のオランダリーグ・スパルタ戦は欠場していたフェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）は先発し、無得点のまま後半１６分に途中交代した。

渡辺は前半５分、ＣＫのチャンスに相手ＤＦとの競り合いを制してヘディングで得点。これが欧州リーグでの初ゴールとなった。フェイエノールトはアルジェリア代表ＦＷハジ・ムサの突破などからチャンスを作り、上田も滞空時間の長いヘディングでゴールを狙うシーンもあった。

欧州リーグはリーグフェーズの１位から８位はベスト１６に進出、９位から２４位はノックアウトプレーオフに進出し、８チームがベスト１６入りするというレギュレーション。フェイエノールトは第８節の１試合を残して２６位。ノックアウトプレーオフ圏内の２４位セルティック（勝ち点８）との勝ち点差は２（勝ち点６）となった。