サッカーのイタリア1部パルマに所属するGK鈴木彩艶（23）が、チームの練習に合流した。クラブが22日に公式SNSで公表。「おかえり、ザイオン」とコメントを添え、チームメートやスタッフと抱き合い、笑顔で会話する様子の動画などをアップした。負傷から約2カ月ぶりの復帰となった。

鈴木は昨年11月8日のリーグ、ACミラン戦で左手薬指と親指付け根にある舟状骨を複雑骨折。同13日に東京都内でパルマの医療責任者立ち会いのもとで手術を受けた。動画ではGKコーチの前でその左手を閉じたり開いたりする姿も見られた。ここから順調に戦列復帰までの道のりを歩めば、今夏のW杯北中米大会を控える森保ジャパンにとっても大きな朗報となる。

現地メディアも待望の復帰を続々と報道。「Parma Today」は練習場でのやりとりを詳しく報じ、「（手術後は）自宅でリハビリを開始し、当初は運動能力の向上に焦点を当てていたと、ムッティ・トレーニングセンターのピッチ上で記者に説明した。GKコーチのニコラ・パヴァリーニから状態を聞かれると、鈴木は笑顔で手を握ったり開いたりして、特に動きに問題がないことをアピールした。「問題ありません」とザイオンは言い、大きな笑い声を上げた。このシンプルながらも意義深い仕草は、ジャッロブルー（パルマの愛称）全体に信頼を与えた」と記した。

また「完全回復の正確な時期は未定で、2月末から3月初めには復帰できる可能性があるが、予測は難しい」と再発を防ぐためにチームが慎重に復帰を目指していくとした。