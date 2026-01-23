RIZINの榊原信行CEO（62）が、23日までに更新されたRIZIN公式YouTubeチャンネルの「RIZIN CONFESSIONS」に更新。ファン待望の平本蓮VS朝倉未来の再戦について言及した。

今回の動画では、昨年大みそかに開催された「RIZIN 師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）のメインイベントで、RIZINフェザー級タイトルマッチ王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフに朝倉未来が挑戦した試合の舞台裏を配信した。

“路上の伝説”は10周年を締める大みそかで1Rで散った。4年ぶりの大みそか大会参戦となったRIZIN10周年イヤーを締めるビッグイベントでもRIZINのベルトには届かなかった。

未来は「完敗ですよ」と回想した。眼窩底骨折の影響で3カ月はトレーニングもできないという。しかし復帰に向けては前向きだった。「まだまだ強くなれる。強い奴と試合したい。ケラモフとか平本が逃げず出てくるならやりたい」と過去に敗れた相手との再戦を望んだ。

本来、25年5月4日東京ドーム大会のメインイベントで朝倉未来VS平本蓮の再戦がマッチメークされていた。しかし平本が全治6カ月の右肩の大ケガによって、両者の対戦は中止となった。

榊原CEOは「平本とはきっちり決着つけたいというのは、彼が強く望んでいたこと。平本も“それは受ける”と言って返事をしたことで、両選手のタイミングが良くてファンにも“今だ！”というタイミングでこのカードを必ず実現させたい」と言及した。