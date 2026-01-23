¡ãÍ§¤À¤Á¤¤¤é¤Ê¤¤¡äÊÝ°é±à¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤¬Î¥¤ì¤ÆÈá¤·¤à¾®3Ì¼¡£¥Þ¥Þ¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡©
¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Í§¤À¤Á¤È¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤ÇÇº¤ó¤À¤È¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ê¤é¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÌ¼¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤¬Â¾¤Î»Ò¤ÈÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¤Ç¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÊÀ³Ê¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í¤Ë¿´¤ò³«¤«¤º¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÆ±¤¸ÊÝ°é±à¤À¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤È¤·¤«Í·¤Ð¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÆÃ¤ËÃç¤¬¤¤¤¤»Ò¤¬1¿Í¤¤¤Æ¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¡£¥Þ¥ÞÆ±»Î¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Ï¤½¤Î»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¤¤¤ÄÍ·¤Ù¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î»Ò¤Ï²È¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¤È¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¶á½ê¤ËÆ±¤¸³ØÇ¯¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤¤é¤·¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤Á¤é¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ·¤Ü¤¦¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤â¡ÖÂ¾¤Î»Ò¤ÈÍ·¤Ö¤«¤é¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¡£Ì¼¤Î½¬¤¤¤´¤È¤ÎÆü¤È¡¢¤½¤Î»Ò¤Î½¬¤¤¤´¤È¤ÎÆü¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉ¬Á³Åª¤ËÍ·¤ÖÉÑÅÙ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ì¼¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·¤·¤¤Í§¤À¤Á¤òºî¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÊÌ¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎÀ³Ê¤ä¥Þ¥ÞÆ±»Î¤Ç¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤é²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤Í§¤À¤Á¤òºî¤ë¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤âÌ¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¢¤ë¡ª
¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤ë¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤·¤Á¤ã¤¦¤±¤ì¤É¡Ù
¡Ø¤¤¤¯¤éÃçÎÉ¤·¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¿·¤·¤¤Í§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¡£ÊÝ°é±à¤¬Æ±¤¸»Ò¤È¤º¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù
¡ØÂ¾¤Î»Ò¤ÈÍ·¤Ö¤«¤é¤ÈÃÇ¤é¤ì¤ë¤Ê¤éÌ¼¤µ¤ó¤¬°ìÊýÅª¤Ë¹¥¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÆÃÊÌÃç¤¬¤¤¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù
Ì¼¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢ºÇ¶á°ì½ï¤Ë²¿¤«¤Ç¹ÔÆ°¤·¤¿¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍýÍ³¤«¤éÍ·¤ÖÍ§¤À¤Á¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£¤º¤Ã¤È¸ÇÄê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍ·¤ÓÂ³¤±¤ëÊý¤¬µ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ì¼¤µ¤ó¤¬¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤«¤é°ì½ï¤À¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤ÈÍ·¤ÖÊý¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÍ§¤À¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÌ¼¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ§¤À¤Á¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿Ì¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÍ§¤À¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÆÃÊÌÃç¤¬¤¤¤¤¡×Â¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áê¼ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤Ë¿·¤·¤¤Í§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¤¤¤´¤È¤äÆ±¤¸¼ñÌ£¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡©
¡Ø¿´ÇÛ¤Ê¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¼ñÌ£¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡¡¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬Æ±¤¸¤À¤È¼«Á³¤ÈÃç¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¡Ù
¡Ø¶¯À©Åª¤Ë²¿¤«Â¾¤Î¤³¤È¤ä¤é¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡£¥¬¡¼¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤È¤«¡Ù
¡Ø¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤À¤ÈÍ§¤À¤Á¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡£¤â¤¦¾®3¤Ç¤·¤ç¡£½¬¤¤¤´¤È¤Ç¤â¤µ¤»¤ÆË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ì¼¤µ¤ó¤â¤¢¤Ê¤¿¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù
¡ØÃ¯¤«¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¾¯¤Ï¼«Ê¬¤ÇÍ§¤À¤Á¤òºî¤ëÅØÎÏ¤âÉ¬Í×¤À¤è¡£¤½¤ì¤ò³Ø¤Ö¾ì½ê¤¬³Ø¹»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤½¤Î»Ò¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂ¾¤Î»Ò¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Þ¤¿Ãç¤Î¤¤¤¤»Ò¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µ¤¤Î¹ç¤¦»Ò¤â¸«¤Ä¤«¤ë¤È»×¤¦¤è¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤Í§¤À¤Á¤òºî¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÏµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿Æ¤·¤¯¤Ê¤¤»Ò¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï½¬¤¤¤´¤È¤ä¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ä¼«Ê¬¤Èµ¤¤¬¹ç¤¦Í§¤À¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½¬¤¤¤´¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈË»¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì¼¤µ¤ó¤âÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âµ¤¤¬Ê¶¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¿·¤·¤¤Í§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»Ò¤¬°ã¤¦»Ò¤ÈÍ·¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤ÏÂç¡£Í§¤À¤Áºî¤ê¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤ò¼«Ê¬¤ÇÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿Æ¤¬¥É¡¼¥ó¤È¹½¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤«¤â
¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÂÑ¤¨¤ë¤Î¤â¿Æ¤Î»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¥Ä¥é¤¤¤±¤ì¤É¸«¼é¤ë¤Î¤â»Ò°é¤Æ¡£¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç´ðËÜ¤º¤Ã¤È¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£·ë¶ÉÍ§¤À¤Á¤È¸Æ¤Ù¤ë»Ò¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¹â1¡£¥Þ¥Þ¤¬µ¤»ý¤ÁÀÞ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£¥É¡¼¥ó¤È¤¤¤Æ¤Í¡Ù
¡Ø¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×Æ±»Î¤Ç¼«Á³¤ÈÃç¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¤½¤ì¤«¡¢ËÜ¿Í¤¬¡ÖÍ§¤À¤Á¤¬¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤¨¤ÐÅØÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£½÷¤Î»Ò¤À¤È¥Ý¥Ä¥ó¤È¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÜÎ©¤Ä¤·¡¢¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯¤·¤Æ·ù¤ï¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Â¾¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â·ù¤ï¤ì¤ÆÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤·¤È¤·¤Æ¸«¼é¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ï¡Á¡×¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡ª¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÍ§¤À¤Á´Ø·¸¤Ã¤Æ·ë¶É¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤À¤«¤é¥¤¥¸¥á¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¿Æ¤¬²ðÆþ¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í ¡Ù
¾ï¤ËÃç¤Î¤¤¤¤°ÂÄê¤·¤¿Í§¤À¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢Í·¤Ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤êÍ¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ï¤¬»Ò¤Ë¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤·¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤¬Î¥¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤¬»Ò¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¼«Á³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤Àº£²ó¤Î·ï¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤¬ÂÐ¿Í´Ø·¸¤äÍ§¤À¤Áºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¾å¤ÇÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾®³Ø¹»¤ÏÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÊ£»¨¤µ¤â³Ø¤Ö¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é±à»þÂå¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿·¤·¤¤Í§¤À¤Áºî¤ê¤ò³Ø¤Ù¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃæ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤ËÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤Ð¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¿Æ¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤âµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÂç¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±ºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤¬¤¢¤ì¤³¤ì¼ê¤ò¾Æ¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Î¼«¼çÀ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦¤¢¤¤¤Ü¤ó¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥ê¥³¥í¥³