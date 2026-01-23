関節操舵の「ワイルドミニ四駆ラジコン」を作ってみた！ 前後に分割したシャーシの動きで荒れ地をパワフルに走り抜ける

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『関節操舵ワイルドミニ四駆ラジコン』というhaさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ワイルドミニ四駆ランチボックスを改造してラジコンにしました。 個人開発です。

オリジナルのミニ四駆やラジコンの開発に取り組んでいるアズパカさんのXでの投稿に刺激を受けた投稿者のhaさん。ワイルドミニ四駆をラジコンにしてオフロードで走らせることに。何か新しい挑戦も入れたいとのことです。

そこでhaさんが決めた設計方針は「タイヤを曲げてステアリングする」というもの。ワイルドミニ四駆の大きなタイヤがガチャガチャ動くところを見てみたいのだとか。

ワイルドミニ四駆のタイヤは大きく、シャーシの幅が狭いです。そのため通常のステリング方式でクリアランスを取るとシャーシに具材を詰め込む場所が残りません。

ならばシャーシを折り曲げる、とhaさん。

構想が固まったところでモデリング。スパースが無いのでモーターはフレームの下に吊り下げ、電池は斜めに積みました。リアシャーシから進行方向にシャフトを伸ばして、ねじれの動きができるようにします。

フロントシャーシにも駆動系を乗せて、モデリングが完了。なるべくコンパクトにまとまるように配置しました。

印刷したものがこちら。部品点数は多いですが、1回で出力できたとのこと。

組み立ててマシンの仮組み完了です！ 使用するギアや減速比はもとのワイルドミニ四駆と同じとのこと。また、サポート材の跡を出さないために板状の部品をはめ合わせる構造にしたそうです。

制御は2系統あるアズパカさんのGPチップを使い、プログラミングをしてから配線とはんだ付け。

動作テストを経て、関節操舵ワイルドミニ四駆の完成です！

モーターはミニ四駆用のものを合計3個使用。バッテリー、タイヤ共に当初のレギュレーションも満たしています。

ステアリング操作を確認してみたところ、グニグニとしっかり動きました。

障害物も危なげなくクリア。2センチ程度の段差を乗り越えることができ、常に4輪が地面をとらえていきます。

全ての機能が思い通り動いたところでオフロードへ。

ゴロゴロと石のある道をパワフルに走るラジコンランチボックス。

ところどころ大きな石がありますが、それも気にせず進んでいます。

大きなタイヤで荒れた場所を走るワイルドミニ四駆ラジコンの様子や制作の詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。動画にはボディ無しでの走行も収められています。

視聴者のコメント