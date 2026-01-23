勤務先の社長の名前でメールが届き、業務に必要だとして「LINEグループを作成して」と指示された場合、疑うことができるでしょうか？ 実在する社長をかたった新たな詐欺の被害が拡大しています。専門家は、時事に便乗した詐欺への注意も呼び掛けています。

■北日本放送の実在する社長の名前で…

森圭介アナウンサー

「日本テレビ系列で富山県に本社がある北日本放送の複数のスタッフに1月7日、届いたメールがあります。送り主を示すFromの横に『島谷浩司』と書いてあります。これは北日本放送の実在する社長のお名前です」

「つまり、社長から社員に届いたメールというように見えますが、本文には『業務上の必要により、LINEグループを作成し、グループのQRコードをこのメールアドレスに送付してください』と書かれています。社長からこういったメールが来たらどうしましょうか？」

忽滑谷こころアナウンサー

「フルネームで社長の名前が書いてあったら、ドキッと動揺して信じちゃう…？」

森アナウンサー

「信じちゃう人もいるかもしれませんよね。このメール、社長本人とは別のメールアドレスから来ているということです。送信者の名前は設定で変更できるので、違うメールアドレスでも社長の名前に変えるのは難しいことではありません」

「実際、北日本放送に被害は出ていないということですが、仮に信じて指示に従ってしまうと、詐欺の被害に遭っていたかもしれません」

鈴江奈々アナウンサー

「本当に手が込んでいますよね。社員に宛てるメールの送り主が実在する名前にセットしています。よくよく気をつけないと、だまされてしまいますね」

森アナウンサー

「悪質だなと感じます。15日には、警察庁がポスターで詐欺の注意喚起を行いました。そのポスターには『ニセ社長詐欺』と書いてあります。今、新たな手口による詐欺の被害が拡大しています」

「詐欺師が社長になりすまし、『新しいプロジェクトのためLINEグループを作って、QRコードを送ってくれ』とメールをしてきます。この時に経理担当者など、振込の権限を持つ人を含めたグループを作るように指示するということです」

「そして、作らせたグループ上で法人口座の残高を報告させるなどして、指定した口座に送金させる。こうすると、多額のお金がだまし取られるという可能性が出てくるわけです」

「こういったニセ社長詐欺は、昨年12月中旬から1月15日までに全国で39件の相談が寄せられています。そのうち16件が、実際に被害を受けているということです。未然に防いだものの相談や通報などをしなかったら、これ以上の被害があったかもしれません」

「ターゲットとされているのは基本的に中小企業です。社長から直接社員に業務の命令が来ても、会社の規模がそこまで大きくなければ違和感がないからです。被害総額は約5億4000万円。企業なので、被害金額が大きい規模になりがちということも考えられます」

山粼誠アナウンサー

「LINEグループで普段ビジネスをしているかどうかはさておき、『新プロジェクト』ということで、もしかしたら（普段とは）別のツールで進めていくのかなと思ってしまう可能性もあるので、そういった怖さもありますよね」

森アナウンサー

「自分が知っている自分の会社の社長の名前があったら『本当かもしれない』と思ってしまう恐れがあるのは、理解は難しくないかなと思います」

「今、ほとんどの企業がホームページなどで社長の名前を出しています。社長の名前を調べること自体はそんなに難しくはないので、それが悪用されているということです」

■岐阜の会社や山形の協会で被害

森アナウンサー

「被害を受けた実例を紹介します。岐阜・多治見市の、Aさんが社長の会社。1月14日、Aさんになりすましたメールが届きました。『今後プロジェクトに対応するためLINEグループを作ってください』とありました」

「従業員は、差出人がAさんの実名になっていたので信じてしまい、指示通りグループを作成します。『取引先の口座情報を送るから、直ちに1億円の振込をしてください』と、Aさんをかたったメッセージが来ました」

「社長からの指示だと信じてしまったのでしょう、翌日に指定の口座へ1億円を送金してしまった。つまりだまし取られてしまったということです」

「山形・酒田市では観光物産協会が被害に遭いました。運転資金の2300万円がだまし取られました。手口がほぼ同じで、協会の会長の名前をかたったメールが事件の始まりでした」

「警察庁は、まず社内で送金に関するルールを整備すること、そしてLINEグループなどSNSの利用の指示は注意することを呼び掛けています」

直川貴博アナウンサー

「詐欺の新しい形が続々と出てくるので、そこに対応する、こちらも最新情報をキャッチしておかないといけないですね」

■専門家に聞く…イベント時は注意

森アナウンサー

「いたちごっこになっています。詐欺師はあの手この手で、新しい手口を生み出してくるわけですが、詐欺・悪徳商法ジャーナリストの多田文明さんは、『詐欺は時事に便乗してくる』と言います」

「時事と言うと、2月にビッグイベントが控えています。五輪と衆議院選挙に便乗した詐欺は、他人事ではありません」

「“五輪便乗詐欺”について、多田さんはライブ配信をかたる詐欺に注意を呼び掛けています」

「ある競技を見たくて『オリンピック live』などと検索したら、あるページがヒット。クリックすると『会員登録すればこの競技を見ることができます』と書いてあり、その言葉を信じてしまって会員登録します」

「そこでクレジットカードの情報などを入力してしまうと、クレジットカードの情報が盗まれてしまう。もちろん、競技を見ることもできません。安易に個人情報を入力しないことが大切です。見たいという気持ちを逆手に取った非常に悪質な手口です」

「続いて衆院選の“選挙便乗詐欺”。every.のスタッフの中には、選挙期間中に『誰々に投票をお願いします、支持をお願いします』という電話がかかってきたことがありました。そういった支持を呼び掛ける電話に紛れて詐欺の電話がかかってくる可能性があります」

「氏名や住所などの個人情報を聞いてくるケースがあり、それを教えると、個人情報が盗まれ、今後詐欺に使われてしまう恐れもあります。知らない人から電話がかかってくるかもしれない、その時には個人情報を伝えないということが非常に大事だといいます」

「忙しい時や、自分の見たいという気持ちを悪用してくる手口が多いそうです。ビッグイベントがある時は詐欺への注意が必要だということです。個人だけではありません、企業も狙われています。皆さん気をつけてください」

（1月22日『news every.』より）