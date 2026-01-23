人気アイドル、メンバーのグループ活動終了→翌日に衆院選出馬表明を報告
アイドルグループのdela（デラ）が22日までに公式Xを更新。元メンバーの松浦奈々が衆議院議員選挙（27日公示、2月8日投開票）への出馬を表明したと伝えた。
【写真】元メンバーがガッツポーズ…衆議院議員選挙出馬を発表したdela
「元delaメンバーの浦上なな（dela9期生松浦奈々）さん（25歳）が、本日名古屋市内記者クラブにて記者会見に出席し、第51回衆議院議員総選挙に立候補を表明いたしましたのでお知らせさせていただきます」と報告し、スーツ姿でガッツポーズの浦上の写真をアップした。
松浦については、21日に公式Xで「dela9期生松浦奈々事務所退所のお知らせ」と題し、「タイトル通り本日2026年1月21日（水）を持ちまして松浦奈々はdelaの活動を終了し、双方合意の上、名古屋美少女ファクトリーとの契約も解除となります」と発表していた。
delaは2012年に名古屋で誕生し、活躍している人気アイドルユニット。ライブ活動のほか、ドラマやバラエティなどTV番組や全国誌グラビアにも出演。地元では名古屋観光交流特命大使として地域文化の発展に貢献している。
