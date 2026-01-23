WEST.、12枚目アルバムリリース＆全国9都市アリーナツアー決定 リード曲作詞・作曲は重岡大毅【唯一無二】
【モデルプレス＝2026/01/23】WEST.の12枚目のフルアルバム「唯一無二」が3月10日に発売することが決定。あわせて、全国9都市を回るアリーナツアーの開催も発表された。
そして、2025年10月に開催した初の主催フェス「WESSION FESTIVAL 2025」に向けてLucky Kilimanjaro熊木幸丸が書き下ろした「踊るしかないじゃん！」とSaucy Dog石原慎也が書き下ろした「虹をかける僕ら」がWEST.の楽曲として新たな輝きを生み、さらには、WEST.への5作目の楽曲提供となるSUPER BEAVER柳沢亮太による「リプライ」、バチバチなEDMサウンドでねじ伏せる「BUBBLEGUM」、ウルフルズがサウンドプロデュースした「ウェッサイソウル！」、WEST.初のデジタルシングル「愛執」と、全方向に“WEST.らしさ”を追求した今作は、まさに「唯一無二」の旅へのパスポートだ。
【写真】STARTO人気グル、他事務所女性アイドルグループ楽曲をカバー
◆WEST.、12枚目アルバム＆アリーナツアー決定
リード曲として旅の始まりを飾るのは、笑い合いながら突き進んでいくWEST.のメッセージであり、あなたに届けたい言葉として、重岡大毅が作詞・作曲を手掛けた「これでいいのだ！」。
形態ごとに異なる豪華なボーナストラックも収録されており、初回盤Aには「ボクら」と「オレとオマエと時々チェイサー」のライブ音源、初回盤Bには3年ぶりとなる個性豊かなユニット曲「エラーコード」「スピン」「JAPALOUD」、そして通常盤には「Bloody Love」と「Me Time」を収録。
さらには特典映像として、初回盤Aには、WEST.初となる1カット撮影で重岡振付のダンスも入った「これでいいのだ！」、Music Video＆MakingにMONGOL800主催フェス「What a Wonderful World！！25」のLIVE＆BACKSTAGEを収録。初回盤Bには、猟奇的な愛で魅せる「愛執」のMusic Video＆Makingに2025年5月に出演した「METROCK 2025 TOKYO」のLIVE＆BACKSTAGEも収録される。
そして、全国9都市を回るアリーナツアー「WEST. LIVE TOUR 2026 唯一無二」の開催も決定。3月21日の北海道公演を皮切りに、全国9都市・計28公演を行う。（modelpress編集部）
◆「WEST. LIVE TOUR 2026 唯一無二」日程・会場
3月21日（土）18：00 【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
3月22日（日）12：00／17：00 【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
3月30日（月）18：00 【大阪】大阪城ホール
3月31日（火）12：00／17：00 【大阪】大阪城ホール
4月5日（日）18：00 【福岡】マリンメッセ福岡A館
4月6日（月）12：00／17：00 【福岡】マリンメッセ福岡A館
4月18日（土）18：00 【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
4月19日（日）12：00／17：00 【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
5月5日（火・祝）18：00 【神奈川】横浜アリーナ
5月6日（水・休）12：00／17：00 【神奈川】横浜アリーナ
5月16日（土）18：00 【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
5月17日（日）12：00／17：00 【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
5月23日（土）18：00 【静岡】エコパアリーナ
5月24日（日）12：00／17：00 【静岡】エコパアリーナ
5月29日（金）18：00 【愛知】Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
5月30日（土）13：00／18：00 【愛知】Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
6月26日（金）18：00 【千葉】ららアリーナ 東京ベイ
6月27日（土）18：00 【千葉】ららアリーナ 東京ベイ
6月28日（日）12：00／17：00 【千葉】ららアリーナ 東京ベイ
