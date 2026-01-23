健康的な食事の基本！ 食卓で意識したい「５色の食材」とは？【ひとり暮らしの栄養手帖】

栄養バランスのいい食事ってどんな食事！？

食事は栄養バランスが大事 基本栄養素をまんべんなく

ここからは、実際にどのような食事が自分の体と心の健康を守るのか、そしてひとり暮らしでもムリなく実践できる方法についてご紹介していきます。

まず、健康的な食事の基本となるのは、栄養バランスが整っていること。体に取り込まれた栄養素は、他の栄養素とお互いに助け合う形で働きます。そのため、特定の栄養素をたくさん摂っても別の栄養素が不足していたら、摂った栄養素は十分に活用されず、体が不安定になってさまざまな不調につながります。

栄養バランスのいい食事とは、健康の土台となる五大栄養素（たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラル）と、第6の栄養素と呼ばれる食物繊維がそろった食事のこと。簡単にバランスを整えるコツは、食材の「色」にあります。

食卓で意識したいのはこの5 色！

白 白米、パン、乳製品、野菜 など 白米、パン、乳製品、野菜 など ごはん、うどん、牛乳、ヨーグルト、白菜、大根 など イラスト：may 赤 肉類、野菜、果物 など 肉類、野菜、果物 など 牛肉、豚肉、鮭、トマト、いちご など イラスト：may

緑 野菜、果物 など 野菜、果物 など 小松菜、ほうれん草、ピーマン、ブロッコリー、キウイフルーツ など イラスト：may 黄 卵、大豆、野菜 など 卵、大豆、野菜 など 卵、納豆、チーズ、とうもろこし、かぼちゃ など イラスト：may

黒 海藻、きのこ など 海藻、きのこ など わかめ、こんぶ、のり、しいたけ、黒ごま など イラスト：may

＜メモ＞ 5 色のそろえかたの例

例えば、ごはんと卵料理を用意したとき、白と黄はあるので、赤は焼き鮭、緑はほうれん草のごま和え、黒はわかめ入りのみそ汁、といったように足していきます。ピーマンの肉詰めやポパイエッグなど、1 品で2 色以上のメニューも◎！

【出典】『ひとり暮らしの栄養手帖』監修：中井エリカ