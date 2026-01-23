九州は、今夜(23日)から明日24日昼頃にかけて、山沿いを中心に大雪のおそれがあり、平野部も内陸中心に一部で積雪する所がある見込みです。車の運転は滑り止めの準備をし、最新の気象情報や交通情報にお気をつけください。

今夜(23日)から雪や雨が降りやすい

今日23日、九州付近は冬型の気圧配置が続き、上空約5500mには氷点下30度以下の強い寒気が流れ込みます。九州付近は西よりの風が吹きやすくなり、東シナ海から寒気に伴う低い雲が流れ込みやすいでしょう。

今夜(23日)から明日24日昼頃にかけて気圧の谷の通過に伴い、九州北部を中心に雪や雨が降り、雷を伴う所がある見込みです。

明日24日昼前までの24時間に予想される降雪量は、九州の山沿いの多い所で10センチ以上と大雪のおそれがあります。平野部は雨が中心になりますが、雪が交じり、内陸部は一部で積雪する所がある見込みです。積雪や路面の凍結にご注意ください。車の運転は滑り止めの準備が必要です。

こまめに最新の気象情報や交通情報をご確認ください。

来週前半はいったん寒さ緩む

25日(日)は高気圧に覆われて晴れる所が多くなりますが、厳しい寒さが続くでしょう。

26日(月)から日中はいったん寒さが緩む見込みです。26日(月)夜から27日(火)は気圧の谷の通過で雨が降り、高い山では再び雪が降る可能性があります。28日(水)以降は晴れるでしょう。