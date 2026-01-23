Black

beyerdynamicは、イヤカフ型イヤフォン「AMIRON ZERO」を1月23日より国内発売する。カラーはBlack / Cream / Sport(オレンジ＆ブラック)の3色展開で、価格はいずれも28,820円。CreamとSportは在庫入荷なないため、お届けは3月以降となる。

Cream

Sport

クリップ式デザインで、耳をふさがず周囲の音を取り込みながら音楽を楽しめる。コンパクトな筐体と軽量設計により、「着用していることに気づかない」ほどの快適な装着感を目指したという。

本体重量は片耳あたり約6g。小型・軽量ながら、beyerdynamicの技術によりサウンド面でも妥協のない設計としている。特に楕円形のダイナミックトランスデューサーを採用することで、印象的な音響性能を実現した。

通話や音声録音用に、高品質マイク2基、音声収集ユニット(VPU)を搭載。ENCアルゴリズムにより、さまざまな環境でもクリアな音声伝達と信頼性の高い通信を追求している。

専用のbeyerdynamicアプリにも対応し、5バンドEQやプリセットでサウンドをカスタマイズ可能。好みに合わせたアコースティックプロファイルの作成にも対応する。

連続再生時間はケース併用で合計最大20時間。IP54の防護性能も備える。Bluetoothは5.4対応で、通信距離は最大約15m。