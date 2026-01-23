1月1日に肺がんで亡くなった久米宏さん（享年81）。1967年にTBSに入社後、1979年に独立しフリーアナとなるが、やはりその代名詞は1985年に始まった「ニュースステーション」（テレビ朝日）だろう。立ち上げ期から深く番組に関わった久米さんには、数々のエピソードが残っている。当時の共演者や番組関係者への取材でわかった“裏話”とは。

＊＊＊

※本稿は「週刊新潮」2026年1月29日号掲載【反戦「久米宏」とニュースステーションの18年】の一部を抜粋／編集したものです。

【写真を見る】久米さん自ら面接も Nステの公募キャスター発表会見ではご覧の笑顔

「ビール」の件は事前に知らされていなかった

「誰かにビールの準備はさせたのでしょうが、ほとんどのスタッフは事前に何も知らされていなかったと思います」

「ニュースステーション」降板会見を行う久米宏さん（2003年）

そう振り返るのは「テレビ朝日映像」社長の若林邦彦氏。『ニュースステーション』の元プロデューサーである。

2004年3月26日、同番組最終回の終盤で、久米はみずからグラスにビールを注ぎ、“僕のご褒美”と一息に飲み干した。彼の真骨頂ともいうべき、意表をつく演出だった。

1944年生まれの久米が、早稲田大学政治経済学部を卒業後、アナウンサーとしてTBSに入社したのは1967年のこと。

「頭角を現したのは、1970年に永六輔のラジオ番組でリポーターに抜擢されてから。1975年にテレビ『ぴったしカン・カン』の司会に起用されると、お茶の間に顔が知れ渡った」（芸能デスク）

1978年には黒柳徹子とともに歌番組『ザ・ベストテン』の司会に。翌年TBSを退社してフリーとなった。

カップルが途中でやめるような番組に

そして1985年、新たに始まる番組のキャスターをつとめたことで、彼の人生は決定的に変わる。ほかでもない、テレビ朝日の『ニュースステーション』である。

現在では珍しくない、月曜日から金曜日までぶち抜きの夜のニュース番組。が、当時は大型報道番組といえばNHKの独壇場で、Nステの発想は“事件”だった。Nステで初代天気予報キャスターとリポーターをつとめた作家・翻訳家の松本侑子氏が振り返る。

「もともと平日のプライムタイムには、ドラマや時代劇など、いろいろな番組があったわけです。それらを全部やめてNステを始めるとなると、ドラマ出演者たちは仕事を失います。さらに、スポンサーがつかないので、広告収入も減ります。当時は、報道番組は視聴率が取れないと言われていたからです」

そこでNステ誕生に向けて奮闘したのが、テレ朝の報道局次長だった故・小田久栄門氏だったという。

「小田さんは“本当に苦労した”と語っていました。前番組の出演者たちに会いに行き、“頭を下げて話してわかってもらった”と。私たちも“Nステが失敗したらテレ朝は潰れる”という思いを共有していました」（同）

久米が思い描いていたのはずばり“中学生でもわかるニュース番組”。久米自身、いたるところでそう口にしていたが、

「雑誌の対談で、久米さんは“中学生でも”というのは表向きで、“カップルでホテルに泊まってる客が、途中でやめて見るような番組にしよう”と言っていたと述懐していました」（前出・芸能デスク）

「久米さんの手がすごく震えていた」

番組はキャスターの公募も行った。先の松本氏が続ける。

「一般公募の審査は7次試験ぐらいまでありました。最終面接では、係の人が“一人でこの扉の向こうに入ってください”と言われたんです。社長さんがいらっしゃるのかと思いながら扉を開けると、部屋には久米さんが一人でおられました」

久米は“はじめまして。久米宏です”と声をかけ、

「“僕は、アナウンサー人生をかけて新しい報道番組を始めます。その運命をともにする人は、僕が自分で選びます”とおっしゃったんです」（同）

緊張でかたくなった松本氏を慮ったのか、

「久米さんから“大学生ですよね？”“『ザ・ベストテン』は観てますか？”“トシちゃんとマッチ、どっちが好きですか？”と笑顔で聞かれました」（同）

見事、番組に抜擢された松本氏は、久米からアドバイスされたことが三つあるという。

「一つは、番組で意味もなくニコニコしない。二つ目は、落ち着いた低い声で話す。三つ目は、フリルのある服、長いイヤリング、髪のカールなど、ゆらゆら揺れるものを身につけない。視聴者はその動きに目がいって、話が伝わらないから、と。いかにわかりやすく、正しく丁寧に伝えるか、常に考えている方でした」（同）

フリーキャスターの橋谷能理子氏も、約5700人もの応募者の中を勝ち抜いたひとりだ。

「最終面接のあと、合格したキャスター10人とプロデューサー、そして久米さんというメンバーで食事会がありました。そこで久米さんは“僕たちのことを仲間だと思わないでください。ライバルです”というニュアンスのことを言いました。当時は“えっ？”という衝撃が大きかったですが、いま振り返れば“あなたたちはプロですよ”と、あるべき姿勢を伝えてくださったのだと思います」（橋谷氏）

サブキャスターに小宮悦子、コメンテーターに朝日新聞論説委員の小林一喜氏という陣容で、1985年10月7日、いよいよ初日を迎えた。

橋谷氏も久米の隣で歴史的な瞬間に立ち会った。

「このとき、久米さんの手がすごく震えていました。“こんな大物司会者でも緊張するんだ”と驚いたのを覚えています」（同）

しかし、結果は大惨敗。鳴り物入りでスタートしながらも、最初の特集テーマは“鮭”。久米は自著で〈牧歌的な内容に終始してしまった〉と綴っている。

「小田さんも“これはないだろう”と激怒していました。反省会はお通夜のようでしたね」（橋谷氏）

松本氏もこう言う。

「はじめの頃は視聴率が伸びなくて、反省会では毎日深夜に1時間以上、スタッフが激論を戦わせていました。久米さんは腕組みをして黙って聞いていて、最後に“僕はこう思います”とおっしゃるのです。それがいつも“なるほど”と思わせるものでした」

「御巣鷹山」特番での「非凡な演出の才」

低空飛行のまま、年末の特番に突入。そこで、久米は非凡な演出の才を発揮する。先の若林氏によれば、

「その年の夏、御巣鷹山への日航機墜落事故が起こりました。特番ではこの事故について約60分の特集を放送したのですが、冒頭で、亡くなった520人分の靴を座席表通りに並べた映像を流したのです」

発案者は、久米だった。

「年齢や性別だけでなく、旅行だったのかビジネスだったのか、乗客についてはそこまでわかっていたので、一人一人にふさわしい靴を用意しました。それも使い込んだ感じを出すために、新品ではなく中古。美術スタッフは大変だったと思いますが、それほど久米さんは“本物らしさ”にこだわっていた。スタジオに機内を模したセットを作って靴を置くと、520人の人生が視覚化されて飛び込んでくるようでした」（同）

創意を凝らした演出と当意即妙なコメントで、これまでにない報道番組を確立。やがて番組は軌道に乗りテレ朝の看板として君臨する。

〈有料版の記事【「久米宏」が貫いたアナウンサーの“矜持”と「反戦」】では、久米宏が中曽根事務所からの“出禁”を喜んだ理由、そしてアナウンサー人生を通して貫いた「反戦」、番組を潔くやめた背景にあった“想い”など、5000字にわたり番組関係者や共演者の証言を詳報している〉

デイリー新潮編集部